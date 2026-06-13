البنك الدولي: حرب إيران ستبطئ النمو العالمي

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

توقع البنك الدولي أن تؤدي حرب إيران إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي لأضعف مستوى منذ جائحة «كوفيد- 19»، محذراً من أن تجدد الأعمال القتالية قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى مزيد من التراجع.

وأوضح البنك في تقرير، أن النمو العالمي مرشح لتسجيل 2.5% خلال 2026، انخفاضاً من 2.9% في 2025.

وأضاف: «أي تصعيد أو اضطرابات في تدفقات السلع الأساسية قد تؤدي إلى ارتفاع إضافي في الأسعار، وتفاقم الضغوط التضخمية وانعدام الأمن الغذائي، وإثارة اضطرابات مالية، وتراجع النمو الاقتصادي».