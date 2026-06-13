اخبار العالم

البنك الدولي: حرب إيران ستبطئ النمو العالمي

0 نشر
0 تبليغ

البنك الدولي: حرب إيران ستبطئ النمو العالمي

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

توقع البنك الدولي أن تؤدي حرب إيران إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي لأضعف مستوى منذ جائحة «كوفيد- 19»، محذراً من أن تجدد الأعمال القتالية قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى مزيد من التراجع.
وأوضح البنك في تقرير، أن النمو العالمي مرشح لتسجيل 2.5% خلال 2026، انخفاضاً من 2.9% في 2025.
وأضاف: «أي تصعيد أو اضطرابات في تدفقات السلع الأساسية قد تؤدي إلى ارتفاع إضافي في الأسعار، وتفاقم الضغوط التضخمية وانعدام الأمن الغذائي، وإثارة اضطرابات مالية، وتراجع النمو الاقتصادي».

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا