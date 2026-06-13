فنزويلا.. مقتل زعيم عصابة بعملية مشتركة مع أميركا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الولايات المتحدة وفنزويلا، مقتل نينيو غيريرو زعيم عصابة "ترين دي أراغوا" الإجرامية في جنوب فنزويلا خلال عملية مشتركة بين البلدين. ووصف مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم السبت، العملية بأنها تحذير لـ"إرهابيي المخدرات" في أميركا اللاتينية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أولا مقتل هيكتور روثينفورد غيريرو فلوريس، المعروف بلقب "نينيو غيريرو"، قبل أن تؤكد الحكومة الفنزويلية الخبر.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الاتصالات الفنزويلية "في إطار عملية مشتركة" مع الولايات المتحدة، تم تفكيك "بنى تحتية للجريمة المنظمة" في جنوب البلاد.

وأضاف البيان "اندلعت اشتباكات مع عناصر من هذه التنظيمات الإجرامية، أسفرت عن مقتل هيكتور روثينفورد غيريرو فلوريس، المعروف بنينيو غيريرو".

وقال مساعد لوزير الدفاع الأميركي إن القضاء على "نينيو غيريرو" يعد تحذيرا.

وفي منشور له على منصة "إكس" صباح اليوم السبت، أضاف نائب رئيس موظفي وزارة الدفاع باتريك ويفر "إن مقتل نينيو غيريرو يبعث برسالة واضحة إلى أميركا اللاتينية مفادها أن لا ملاذ لإرهابيي المخدرات" في القارة الأميركية.

شُكِّلت عصابة "ترين دي أراغوا" عام 2014 وتمددت، بحسب تقارير استخباراتية، إلى ثماني دول في أميركا الجنوبية.

وكان ترامب أعلن، في وقت سابق عبر منصته "تروث سوشال"، أنّ "القيادة الجنوبية للولايات المتحدة نفذت ضربة سريعة وحاسمة أسفرت عن مقتل نينيو غيريرو، الزعيم سيّئ الصيت لعصابة ترين دي أراغوا".

وأضاف أن العملية نُفذت "بتنسيق وثيق" مع السلطات الفنزويلية.

وقال ترامب "لا يوجد ملاذ آمن لإرهابيي ترين دي أراغوا في فنزويلا أو في أي مكان آخر"، مرفقا منشوره بمقطع فيديو مدته عشر ثوان يُظهر لقطة جوية لمبنى ذي سقف أخضر مُحاط بالنباتات، قبل أن يتسبب انفجار في تصاعد سحابة كثيفة من الدخان منه.

وكانت محكمة في نيويورك وجهت اتهامات، عام 2025 إلى هكتور روثينفورد غيريرو فلوريس (42 عاما) و69 آخرين بحجة انتمائهم إلى ترين دي أراغوا، بإصدار أوامر وتوجيه وتسهيل أعمال إرهابية وعنف في الولايات المتحدة.

وعرضت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.