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خالد بن محمد بن زايد يُقدِّم واجب العزاء في وفاة فاطمة هلال راشد المزروعي

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  • خالد بن محمد بن زايد يُقدِّم واجب العزاء في وفاة فاطمة هلال راشد المزروعي 1/5
  • خالد بن محمد بن زايد يُقدِّم واجب العزاء في وفاة فاطمة هلال راشد المزروعي 2/5
  • خالد بن محمد بن زايد يُقدِّم واجب العزاء في وفاة فاطمة هلال راشد المزروعي 3/5
  • خالد بن محمد بن زايد يُقدِّم واجب العزاء في وفاة فاطمة هلال راشد المزروعي 4/5
  • خالد بن محمد بن زايد يُقدِّم واجب العزاء في وفاة فاطمة هلال راشد المزروعي 5/5

ابوظبي - سيف اليزيد - قدَّم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء في وفاة فاطمة هلال راشد المزروعي، وذلك خلال زيارة سموّه مجلس العزاء المُقام في «مجلس إبراهيم بالقطري المزروعي» في أبوظبي.

وأعرب سموّه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويُسكنها فسيح جناته، ويُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ورافق سموّه، خلال تأدية واجب العزاء، معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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