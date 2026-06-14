غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وإنذار بإخلاء 20 بلدة

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

قُتل شخص أمس، مع استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، ترافق ذلك مع إنذار للجيش الإسرائيلي بإخلاء 20 بلدة وقرية لبنانية.

ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، «استهدفت مسيَّرة معادية بلدة معركة بغارة، ما أدى إلى سقوط قتيل»، مشيرة إلى أن «الطيران الحربي المعادي نفذ ليلاً ثلاث غارات على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية».

ولفتت الوكالة أن «قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت فجراً، على نسف منازل ومؤسسات رسمية في مدينة بنت جبيل»، كاشفة عن عدوان إسرائيلي مدفعي استهدف بلدة صريفا في قضاء صور، وتزامن ذلك مع تهديد إسرئيلي عاجل إلى السكان في 20 بلدة وقرية في جنوب لبنان.

في غضون ذلك، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس، أن بلاده أمام استحقاق مصيري، إما أن تحتكر الدولة السلاح أو تظل رهينة لمنطق الميليشيات، في حين طالب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام حزب الله بتسليم سلاحه ودعم مفاوضات واشنطن.

وقال عون في الذكرى الـ 48 لاغتيال الوزير السابق طوني سليمان فرنجيه وأفراد من عائلته ورفاقه، إنه «لا مكان اليوم للترف الطائفي أو التجاذب المناطقي في مواجهة التحديات»، حسبما نقلت «الوكالة الوطنية للإعلام».

وأضاف: «لبنان يقف اليوم أمام استحقاق مصيري، إما أن يُجمع أبناؤه على دولة سيدة، تحتكر السلاح وتسود القانون، وتصون المواطن بصرف النظر عن انتمائه وموقعه، وإمّا أن يظلّ رهينَ منطق الميليشيات وثقافة الإلغاء».

ومضى قائلاً: «نحن في لحظة لا تحتمل الترف الطائفي ولا التجاذب المناطقي، الوحدة الوطنية اليوم ليست شعاراً يُرفع في المناسبات، بل هي ضرورة وجودية تُبنى بالمصارحة وتُعزَّز بالعدالة وتتجذّر بالإنصاف لكل مكوّنات هذا الشعب دون استثناء».

من جانبه، دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام «حزب الله»، إلى «إنقاذ البلاد وتغليب مصلحتها على مصلحة إيران»، وأن يكون على مسار واحد مع الحكومة، لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.

وقال سلام: «على حزب الله أن يكون أسرع منا، أو ليكن على السرعة نفسها، وليعلن دعمه للمفاوضات التي نجريها في واشنطن».

ومن المقرر أن تستأنف هذه المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، برعاية أميركية، في 22 يونيو الجاري.

ويطالب لبنان بوقف إطلاق نار دائم كأساس للمفاوضات، التي تؤدي إلى انسحاب إسرائيلي كامل وعودة مئات الآلاف من المدنيين النازحين، تحت إشراف الجيش اللبناني.

وتريد إسرائيل تفكيك «حزب الله» كقوة عسكرية، على الأقل في جنوب لبنان، وإثبات زوال قوته قبل التخلي عن الأراضي المحتلة.

مسار التفاوض

ولم ينفِ سلام تأثر لبنان بمفاوضات إنهاء حرب إيران، إذ تطالب طهران بأن يشمل وقف إطلاق النار الجبهات كافة، بما فيها لبنان، لكنه أعاد التأكيد على الإصرار على التفاوض كدولة مستقلة، «لا يفاوض باسمها أحد».

وأضاف: «نحن طبعاً نتأثر بمسار التفاوض في إسلام آباد، فكيف بحرب ونتائجها تخاض على أرضنا؟ نحن نتأثر بالحرب وبالسلم وبالتهدئة في المنطقة، وإسلام آباد، أو أي مكان آخر، من شأنه أن يترك أثره علينا». وتابع: «إذا كان هذا المسار يؤدي لوقف إطلاق نار وتهدئة بالمنطقة، أكيد نحن نستفيد منه».