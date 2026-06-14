إصابة عسكري لبناني بجروح بليغة بعدما استهدفته مسيرة إسرائيلية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، إصابة أحد عناصره بجروح بليغة جراء استهدافه بمسيّرة إسرائيلية في جنوبي لبنان.

وقال الجيش، في بيان: "استهدفت مسيرة إسرائيلية معادية عسكريا في الجيش أثناء انتقاله قرب مستشفى النجدة بالنبطية دون إصابته، ثم استهدفته مجددا على طريق كفررمان – النبطية، ما أدى لإصابته بجروح بليغة".

ومنذ مارس/آذار الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي 30 عسكريا لبنانيا وأصاب آخرين في هجمات متفرقة على جنوبي لبنان.

ويتصاعد يوميا العدوان الإسرائيلي على لبنان، في خرق لوقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو/تموز المقبل.

وبلغت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتصاعد على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي 3 آلاف و711 قتيلا و11 ألفا و483 جريحا.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى توغلت إليها خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما تقدمت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات من الحدود، في أعمق توغل لها منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.

المصدر : وكالات