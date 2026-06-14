منظمة الصحة العالمية تدعو إلى حماية المستشفيات في لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 17 مستشفى في لبنان تعرضت لأضرار جراء التصعيد الإسرائيلي الأخير، بما في ذلك المستشفيات الثلاثة في مدينة صور.

وذكرت المنظمة أن 135 من العاملين في مجال الرعاية الصحية والمسعفين قُتلوا، فيما أُصيب نحو 400 آخرين، داعيًا إلى ضمان حماية المستشفيات والعاملين في القطاع الطبي في جميع الأوقات وفقًا للقانون الدولي.

من جانبه، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الشركاء في المجال الإنساني يواصلون دعم الأسر المتضررة في أنحاء لبنان، مشيرًا إلى أن أكثر من 182 ألف شخص تلقوا مواد إغاثة أساسية منذ بدء التصعيد.

وأوضّح المكتب أنه لا يزال يشعر بقلق بالغ إزاء استمرار تأثير الأعمال العدائية على القطاع الصحي ووصول السكان إلى الخدمات الأساسية، لافتًا إلى أن هجومًا وقع بالقرب من مستشفى حيرام أسفر عن إصابة 10 من العاملين فيه وإلحاق أضرار بمبانيه ومركباته.

وبيّن أن هذا الحادث يعد الخامس على الأقل الذي يؤثر على المستشفى منذ بدء التصعيد في الثاني من مارس الماضي.