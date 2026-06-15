ترامب: بدء خروج السفن من مضيق هرمز

ابوظبي - سيف اليزيد - قال ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ​اليوم ​الاثنين، ‌إن ⁠العديد ​من السفن المحملة بالنفط بدأت ‌في الخروج من مضيق ‌هرمز.

وكتب ترامب في ​منشور على منصة تروث سوشال "بدأت السفن، وكثير منها ‌محمل بالنفط، ​في التحرك للخروج من ​مضيق ‌هرمز. ⁠تسلك ‌السفن ‌ممرا جنوبيا يتمتع ⁠بأمان وحماية ​عالية".

وأشار إلى وجود ممرات أخرى.

كان ترامب أعلن، في وقت سابق، أن الاتفاق مع إيران أنجز بالكامل وأنه يسمح بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأميركي على الفور.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" "اكتمل الآن الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية​​​. تهانينا للجميع".

وأضاف "بموجب هذا، أفوض بشكل كامل فتح مضيق هرمز دون رسوم، وفي الوقت نفسه أفوض الرفع الفوري للحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة".