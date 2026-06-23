ديفيد دي روش المسؤول السابق في «البنتاجون» لـ «الاتحاد»: نجاح الاتفاق الأميركي الإيراني مرهون باحترام سيادة دول المنطقة

ابوظبي - سيف اليزيد - عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

قال المسؤول السابق عن شؤون الخليج في وزارة الدفاع الأميركية، ديفيد دي روش، إن أي اتفاق مستقبلي مع إيران لن يكون قادراً على تحقيق استقرار حقيقي أو دائم في المنطقة ما لم يتضمن التزاماً واضحاً وصريحاً بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول والقانون الدولي، مضيفاً أن التحدي لا يتعلق فقط بالبرنامج النووي الإيراني أو بالترتيبات الأمنية، وإنما يرتبط أيضاً بسلوك طهران الإقليمي ومدى استعدادها للتعامل مع دول المنطقة، باعتبارها دولاً ذات سيادة كاملة تمتلك الحق في اتخاذ قراراتها السياسية والأمنية بعيداً عن الضغوط أو التهديدات.

وأوضح دي روش، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن بناء الثقة بين إيران وجيرانها يتطلب ترجمة الالتزامات إلى ممارسات عملية على الأرض، تشمل الامتناع عن استهداف الدول الأخرى أو التدخل في شؤونها الداخلية واحترام قواعد النظام الدولي، لافتاً إلى أن دول الخليج أثبتت، خلال السنوات الماضية، التزامها بدعم الاستقرار والتنمية والشراكات الإقليمية، مما يجعل احترام سيادتها وأمنها عنصراً أساسياً في أي تفاهمات أو ترتيبات مستقبلية تهدف إلى خفض التوتر، وتحقيق السلام المستدام في المنطقة.

وأشار إلى أن إيران، رغم سنوات من السياسات التصعيدية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي، لم تتحمل حتى الآن تكلفة حقيقية تتناسب مع حجم هذه الممارسات، مؤكداً أن تعزيز الردع لا يتطلب بالضرورة مواجهة عسكرية مباشرة، بل يمكن أن يتحقق من خلال إجراءات اقتصادية ومالية أكثر فاعلية.

وأفاد المسؤول الأميركي السابق بأن بناء الثقة في المنطقة لا يتحقق من خلال التفاهمات الدبلوماسية وحدها، وإنما من خلال تغيير السلوك على الأرض واحترام حقوق الدول في اتخاذ قراراتها السيادية وبناء شراكاتها الأمنية والاقتصادية بحرية، مشيراً إلى أن أي إطار إقليمي جديد للسلام يجب أن ينطلق من الاعتراف بهذه الحقائق، واحترام مبادئ حسن الجوار.

وذكر دي روش أن مستقبل الأمن في المنطقة يعتمد على ترسيخ قواعد واضحة تحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد الدول المجاورة، بما يضمن بيئة أكثر استقراراً تسمح بالتركيز على التنمية والازدهار بدلاً من الصراعات والتوترات المستمرة.

ولفت إلى أن احترام سيادة دول المنطقة يجب أن يكون معياراً أساسياً لقياس جدية أي انفتاح إيراني مستقبلي على المجتمع الدولي، مؤكداً أن الاستقرار الإقليمي لا يمكن أن يُبنى على تفاهمات مؤقتة أو ترتيبات أمنية محدودة، بل على التزام طويل الأمد بقواعد العلاقات الدولية واحترام الحدود والمصالح المشروعة للدول.

آليات واضحة

وأكد دي روش أن المجتمع الدولي يملك فرصة لدعم هذا المسار من خلال ربط أي تفاهمات جديدة مع طهران بآليات واضحة تضمن احترام القانون الدولي ومنع تكرار الممارسات التي أسهمت في تأجيج التوترات بالمنطقة خلال السنوات الماضية.