ترامب: إسرائيل لا تنجح في مواجهة حزب الله من دون تدمير مبانٍ

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن خيبة أمله من أداء إسرائيل في لبنان، قائلا إنها "لا تستطيع إزاحة حزب الله"، وإنها "لا تنجح في فعل أي شيء من دون تفجير عدد من المباني".

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إنه يدرس إسناد هذه المهمة إلى سورية، في إشارة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، معتبرا أنه قد يكون قادرا على التعامل مع حزب الله بصورة أكثر دقة.

وأضاف أن الرئيس السوري "قد يدخل إلى جنوب لبنان ويقاتل حزب الله"، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الشرع "سيقوم بعمل أكثر دقة في كيفية التعامل مع حزب الله"، على حد تعبيره.

المصدر : عرب 48