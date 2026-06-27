ترامب يتهم إيران بانتهاك وقف إطلاق النار

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

قال ​الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، ⁠إن إيران أطلقت ​ما لا ​يقل ‌عن ⁠أربع ​طائرات مسيَّرة هجومية باتجاه واحد على سفن ‌تعبر مضيق هرمز، ‌مضيفاً أن إحدى هذه الطائرات ​أصابت سطح سفينة شحن.

وكتب ترامب على منصة «تروث ‌سوشال»: «لحقت أضرار ​بالسفينة، لكنها تمكنت من مواصلة رحلتها، ​أسقطنا ‌ثلاث ⁠طائرات ‌مسيَّرة ‌أخرى، من الواضح أن ⁠هذا انتهاك ​لاتفاق وقف إطلاق النار».

وأعلنت شركة «إيفرغرين مارين» التايوانية، أمس، أن إحدى سفنها أصيبت بـ«جسم غير محدد» في مضيق هرمز، لكنها لم تتعرّض لأضرار كبيرة وطاقمها بخير.

وأمس الأول، كشفت الهيئة البريطانية لعمليات التجارة البحرية، أن سفينة أصيبت بمقذوف في المضيق، فيما أفادت وسائل إعلام أميركية بأن إيران قصفت سفينة حاويات.

وأعلنت الهيئة المعنية بالإشراف على الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة، أمس أن السفينة المعنية هي «إيفر لافلي» المسجّلة لديها.

وأشارت إلى أنها «تبلغت بأن سفينة الحاويات إيفر لافلي المسجّلة في سنغافورة تعرّضت لأضرار بسيطة في منطقة الجسر من مقذوف غير محدد عندما كانت تخرج من مضيق هرمز في الخامس والعشرين من يونيو»، موضحة أن السفينة خرجت بالكامل من مضيق هرمز وتواصل مسارها.

ولم تكشف عن وجهة السفينة لكنها أكدت أن طاقمها بخير.

وأعربت الهيئة عن «قلق بالغ إزاء الحادثة والتي تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي».

جاء ذلك بعد أكثر من أسبوع من هدوء ساد الممر المائي الحيوي، عقب رفع طهران وواشنطن حصارهما عن المضيق والموانئ الإيرانية، بموجب مذكرة تفاهم أدت إلى وقف الحرب.

وكشفت «إيفرغرين مارين» أن السفينة كانت قبالة السواحل العُمانية تتّبع المسار الموصى به من الهيئة البريطانية لعمليات التجارة البحرية عندما أصيبت بـ«جسم غير محدد».

وأشارت إلى أضرار في جسم السفينة، غير أن تجهيزات المحرّك الرئيسي والمعدّات الأخرى تعمل على النحو المعهود، وما من خطر على قدرات السفينة الملاحية.

واستمرت حركة الملاحة البحرية في الاتجاهين عبر مضيق هرمز، أمس، حيث تُظهر بيانات تتبع السفن أن ناقلتين محملتين بالكامل تواصلان مغادرة الخليج العربي، فيما تبحر أربع ناقلات نفط خام عملاقة فارغة باتجاه الخليج على طول الساحل العُماني، عبر المسار الجنوبي الذي تديره سلطنة عُمان بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «بلومبرغ».

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي، إن مضيق هرمز يشهد حركة شحن نفطية قياسية بعد إعادة فتحه، مشيراً إلى عبور نحو 19 مليون برميل من النفط خلال يوم واحد.

وأضاف ترامب، خلال كلمة من البيت الأبيض، أن المضيق مفتوح، معتبراً أن عبور 19 مليون برميل من النفط خلال يوم واحد يمثل أعلى مستوى في تاريخ المضيق، وقال إن تراجع أسعار النفط سينعكس على أسعار السلع وتكاليف الإنتاج.

وقال «إن الجيش الأميركي دمر خلال نحو أسبوع ونصف أسبوع القدرات العسكرية الإيرانية»، مضيفاً أن 159 سفينة إيرانية أصبحت في قاع البحر.

وفي وقت سابق، هدد ترامب بإنهاء المفاوضات الجارية مع طهران فوراً، إذا ثبت عدم صحة التعهدات الإيرانية بشأن سلامة الملاحة والإعفاء من الرسوم في مضيق هرمز.

في الأثناء، قالت مجموعة تنسيق النفط التابعة للاتحاد الأوروبي، ⁠أمس، ‌إن تدفقات الخام تتعافى عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضافت ​المجموعة في بيان: «لاحظت مجموعة تنسيق النفط تقارير تفيد بأن التدفقات ⁠التجارية بدأت تتعافى ​ببطء ​عقب مذكرة التفاهم التي وقّعت بين ‌الولايات المتحدة وإيران الأسبوع ​الماضي».