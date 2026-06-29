السعودية تدين وتستنكر توغلات سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية

وقالت الوزارة في بيان: "المملكة تعبر عن رفضها التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من ترويع للمدنيين الآمنين، وانتهاك القوانين والأعراف الدولية".
وتشدد المملكة على أهمية وقف التعديات الإسرائيلية على سيادة الأراضي السورية، والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974م بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة، مجددةً دعمها لسيادة ووحدة الأراضي السورية.
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