دعوات متزايدة إلى حظر «الإخوان» في أوروبا

ابوظبي - سيف اليزيد - عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

كشف خبراء ومحللون عن وجود تحول تدريجي في المواقف السياسية داخل بعض الدول الأوروبية نحو تبني مقاربات أكثر تشدداً تجاه المؤسسات المرتبطة بتنظيم «الإخوان»، وسط تزايد الدعوات إلى حظر «التنظيم» على المستوى الأوروبي.

وقالت كيلي قسيس، مديرة العلاقات الدولية في مركز الشؤون السياسية والخارجية، إن بعض الحكومات الأوروبية تبدي قلقاً متزايداً من أن تنظيم «الإخوان» قد يسهم في نشر أفكار متشددة على المستوى الأيديولوجي، بما يؤدي إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية، وإضعاف التماسك داخل المجتمعات الأوروبية.

وأضافت قسيس، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن الطبيعة السرية واللامركزية لهيكل «الإخوان» التنظيمي تجعل من الصعب أحياناً رصد أنشطته أو تتبع شبكاتها أو الحد من تأثيره، مشيرةً إلى أن هناك تحولاً تدريجياً في المواقف السياسية داخل بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا وهولندا، وبدرجة أقل بلجيكا، نحو تبني مقاربات أكثر تشدداً تجاه المؤسسات المرتبطة بـ «الإخوان».

وأشارت إلى أن فرض حظر شامل على مستوى الاتحاد الأوروبي يظل احتمالاً ضعيفاً، نظراً لحاجة مثل هذا القرار إلى توافق واسع بين الدول الأعضاء، فضلاً عن التحديات القانونية المعقدة التي قد تعترضه.

وذكرت الخبيرة في مركز الشؤون السياسية والخارجية أن أي حظر محتمل قد يسهم في تعطيل الهياكل التنظيمية لـ «التنظيم» وشبكات التمويل والمؤسسات المرتبطة به، كما قد يعزز من قدرة أجهزة إنفاذ القانون على التحرك بشكل أكثر فاعلية، مشددةً على أن هذا الإجراء وحده لن يكون كافياً لتحقيق نتائج مستدامة.

وأوضح الباحث أحمد الياسري أن المقاربة الفكرية لتنامي نفوذ «الإخوان» تتطلب تفكيك الأسس النظرية التي ما زالت تحكم خطابه السياسي، مشيراً إلى أن «التنظيم» لا يزال أسير ثنائية «الحاكمية» و«الجاهلية»، وهي ثنائية فكرية تؤسس لرؤية تصادمية مع مفهوم الدولة الوطنية، ومع المجتمعات نفسها.

وذكر الياسري، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن تبني مفهوم «جاهلية القرن العشرين» وما يرتبط به من أطروحات حول «الحاكمية»، أوجد حالة من التقاطع الذهني مع الدولة، إذ يقوم على منطلق أيديولوجي يعتبر المجتمع في حالة انفصال عن التصور الذي يتبناه «التنظيم».

وأشار إلى أن هذا الطرح يكرس فكراً انعزالياً يفصل «التنظيم» عن واقع دوله ومجتمعاته، وهو ما انعكس على تجارب «الإخوان» في عدد من الدول التي أتيحت لهم فيها فرص سياسية حيث لم ينجحوا في تقديم صياغات فكرية جديدة تتواءم مع متغيرات العصر.