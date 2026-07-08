ترامب: بوتين وزيلينسكي يريدان "التوصل إلى اتفاق"

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن نظيريه الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين "يريدان" التوصل إلى اتفاق يضع حداً للحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب، لوسائل الإعلام بعد وصوله إلى العاصمة التركية أنقرة في اليوم الأول من قمة مرتقبة لحلف شمال الأطلسي "ناتو": "أعتقد أنهما يريدان التوصل إلى اتفاق. من المؤسف أن يكون الأمر قد استغرق هذا الوقت الطويل، لكنني أعتقد أن شيئاً ما سيظهر".

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأوكراني الناتو إلى زيادة مساعداته لأوكرانيا في مجال الدفاع الجوي.

وقال زيلينسكي من العاصمة التركية: "نحن قادرون على القيام بكل ما تبقّى بأنفسنا، لكن عندما يتعلق الأمر بالدفاع الجوي، فنحن بحاجة إلى عزيمة شركائنا".