أوكرانيا: استهدفنا 14 سفينة روسية

ابوظبي - سيف اليزيد - ​قال ⁠روبرت بروفدي قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكرانية إن ​كييف ​استهدفت، ‌اليوم ⁠الأحد، ​14 سفينة روسية من بينها 10 ‌ناقلات.

وأضاف بروفدي، عبر تطبيق ‌"تلغرام"، أن السفن ​المستهدفة شملت أربع عبارات، مشيرا إلى أن إجمالي ‌90 سفينة ​روسية تعرضت للقصف خلال الأيام ​السبعة ‌الماضية.

من جانبه، قال يوري سليوسار حاكم منطقة روستوف الروسية، ​اليوم الأحد، إن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت ناقلة في أثناء ⁠دخولها القناة التي تربط بحر ​آزوف بالبحر الأسود.

وأكد، ​عبر ‌تطبيق "تلغرام"، أن ⁠الحريق ​الذي اندلع جراء الهجوم تمت السيطرة عليه ولا خطر من حدوث تسرب ‌نفطي لأن الناقلة كانت فارغة، ‌مشيرا إلى عدم وقوع إصابات.