الجيش الأميركي: جاهزون لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

ابوظبي - سيف اليزيد - ​قالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، اليوم ⁠الأحد، إن ​مضيق ​هرمز ‌مفتوح ⁠أمام ​جميع السفن وإن ‌قواتها "متمركزة ومستعدة" لضمان ‌حرية الملاحة في الممر المائي الحيوي.

وأوضحت "سنتكوم"، في تدوينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن "القوات الأميركية متمركزة ومستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان، والمضايقات، والتهديدات، والإعلانات التعسفية غير المبررة الصادرة عن إيران".

وأضافت القيادة المركزية الأميركية أن "إيران لا تسيطر على المضيق".

من جانبه، أكد الرئيس الأميركي ⁠دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن ​مضيق ‌هرمز ⁠مفتوح ​أمام الملاحة التجارية.

جاءت ‌تصريحات ‌ترامب خلال ⁠مقابلة مع ​شبكة (إن.بي.سي) التلفزيونية الأميركية.