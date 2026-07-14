رئيس البرلمان العربي يدين الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت ناقلتي نفط إماراتيتين بمضيق هرمز

ابوظبي - سيف اليزيد - أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت ناقلتي النفط الوطنيتين الإماراتيتين "ممباسا" و"الباهية" أثناء مرورهما في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، ضمن المياه الإقليمية العُمانية والتي أسفرت عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخرين معربا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الضحية وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد اليماحي - في بيان أصدره اليوم - تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها الاقتصادية وصون سيادتها.

وشدد على أن ذلك يمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، ويمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الممرات البحرية الدولية وسلامة السفن التجارية، فضلًا عن كونه خرقًا جسيمًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تؤكد ضرورة حماية الملاحة الدولية وعدم تعريضها لأي تهديد.

ودعا "اليماحي" المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما تجاه هذه التهديدات المتكررة لحركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز.

