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«العالمي للتسامح والسلام» يبحث تعزيز التعاون مع مالطا

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«العالمي للتسامح والسلام» يبحث تعزيز التعاون مع مالطا

ابوظبي - سيف اليزيد - فاليتا (وام)

بحث معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، ومعالي كارميلو أبيلا، رئيس مجلس النواب في جمهورية مالطا، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات نشر ثقافة التسامح والسلام، ودعم العمل البرلماني الدولي الهادف إلى ترسيخ الحوار والتعايش بين الشعوب.
وهنأ الجروان، خلال اللقاء الذي عقد في مقر البرلمان المالطي بالعاصمة فاليتا، معالي كارميلو أبيلا بمناسبة توليه مهام رئاسة المجلس، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مسؤولياته الوطنية، واستعرض أبرز مبادرات المجلس العالمي للتسامح والسلام.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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