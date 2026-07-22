عاصفة عنيفة تضرب تشيلي وتودي بحياة 13 شخصاً

ابوظبي - سيف اليزيد - تسببت عاصفة عنيفة ضربت تشيلي في وفاة 13 شخصاً على الأقل، وفقا لما أعلنته الحكومة في تشيلي أمس الثلاثاء.

وقالت أليسيا سيبرايان مديرة الهيئة الوطنية للطوارئ، للصحافيين، إنه تم إحصاء 13 قتيلا، بينما لا يزال سبعة أشخاص في عداد المفقودين.

وتضرب العاصفة، التي بدأت في 15 يوليو الجاري، منطقتي "كوكيمبو" و"أتاكاما" شمال تشيلي، اللتين نادرًا ما تشهدان هطول أمطار غزيرة.

وتسببت العاصفة العنيفة في تدمير أو تضرر نحو 2800 مسكن، وتشريد قرابة 2200 شخص، وعزل أكثر من 60 ألفا، إذ حالت فيضانات الأنهار دون الوصول إلى عدد من القرى.