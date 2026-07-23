الجيش الأميركي يعلن استكمال موجة جديدة من الغارات على إيران

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الجيش الأميركي، الأربعاء،22 تموز 2026 ، انتهاء أحدث موجة من الغارات الجوية على إيران، في إطار العمليات العسكرية المتواصلة لليلة الحادية عشرة على التوالي.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن الضربات استهدفت مراكز عمليات عسكرية ومنشآت بحرية وحظائر للطائرات ومرافق لتخزين الطائرات المسيّرة، إلى جانب بنية تحتية لوجستية عسكرية.

وأضافت القيادة أن هذه العمليات تهدف إلى تقليص قدرات إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن طهران نفذت أكثر من 30 هجوما على سفن تجارية عابرة للمضيق، وهو ما اعتبرته تهديداً لسلامة البحارة وحرية الملاحة الدولية.

المصدر : وكالات