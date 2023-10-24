شاهد .. عشيقة أشهر لاعب كرة قدم في السعودية تظهر على سرير النوم بالملابس الداخلية فقط.. خرجت عن السيطرة وصدمت الجميع!! شاهد

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عشيقة أشهر لاعب كرة قدم في السعودية تظهر على سرير النوم بالملابس الداخلية فقط.. خرجت عن السيطرة وصدمت الجميع!! شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عارضة الأزياء “إيرينا شايك”، هي العشيقة السابقة لأشهر لاعب كرة قدم في السعودية، النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، ومؤخراً أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهورها بملابس شفافة تُظهر ملابسها الداخلية، واستعراضها لمفاتنها في إحدى اللقطات وهي على سرير النوم

وعبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، نشرت “إيرينا شايك” البالغة من العمر (37) عاماً، مجموعة صور لها من حفلة لمجلة فوغ البريطانية يوم الأربعاء على هامش فعاليات مهرجان كان في نسخته الـ76.

العشيقة السابقة لقائد فريق نادي النصر السعودي “كريستيانو رونالدو”، استعرضت جسدها الرائع في فستان أسود شبك شفاف لا يغطي شيئاً، من غوتشي، مع بيكيني بنفس اللون أسفله.

قامت إيرينا باستكمال المظهر الشفاف مع جوارب تصل إلى الركبة وصندل أسود، وغطت رقبتها بعقد ضخم من الألماس.

رؤية جديدة

أوضحت إيرينا أن اختياراتها المبهرة للأزياء “قد تطورت” على مدار العقد الماضي.

وقالت عارضة الأزياء الروسية في حديث لشبكة CNN: “هذا وقت جديد برؤية جديدة.. وأردت أن أستغل اللحظة وأرتدي أزياءً مختلفة للاستمتاع، والحرية، والتعبير عن جانب مختلف من شخصيتي وإبداعي”.

وعلق معجبو إرينا عبر انستجرام على جسدها المثير، حين شاركت بعض اللقطات من وراء الكواليس يوم الأربعاء.

إعجاب وانتقادات أيضاً



وتباينت تعليقات المتابعين على صور إيرينا، حيث علق أحدهم بالقول: “شكرًا لك دائمًا على منح السعادة للرجال برؤية جسدك المثير من الداخل والخارج”.

وقال آخر: “أرجو أن تنجبوا من الأطفال. هذا العالم يحتاج إلى جمال طبيعي”.

ومع ذلك، لم يكن الجميع متكيّفين مع مظهرها شبه العاري.. حيث انتقد آخرون عارضة الأزياء بسبب ملابسها الاستفزازية، حسب تعبيرهم.

كتب أحد المعجبين: “جميل، مثير، ومع ذلك فهو غير ضروري للغاية بالنسبة لشخص يتمتع بمظهر غير عادي. الملابس الشفافة غبية”.

ووافقَه آخر الرأي: “لست بحاجة إلى ذلك لجذب الانتباه، فأنت لست كاردي بي! اعتدتي أن تكوني جميلة جداً.. وحسنة المظهر وأنيقة، لا تفقدي ذلك”.

إيرينا و كريستيانو رونالدو



التقت عارضة الأزياء الروسية “إيرينا شايك” بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في 2010، خلال جلسة تصوير لعلامة إرماني، وبدأ لاعب كرة القدم في مواعدة عارضة الأزياء الروسية، وخلال فترة قصيرة أعلنا رسميا وجود علاقة بينهما.

في ذلك الوقت، كانت شايك تسافر دائمًا حول العالم لحضور عروض الأزياء والتقاط الصور بينما كان رونالدو يركز على تدريبه.

لم يكن للاثنين أي ظهور علني معًا، وفي مؤتمر صحفي، تحدثت شايك عن جداولهما المتضاربة: “ستخبرنا الأيام القادمة إذا ما كنا سنكون أسرة معًا، أنا سعيدة جدًا ومحظوظة لكوني مع شخص مثل رونالدو، مثل كل امرأة، أريد أن يصبح لدي أطفال، وأن أكون عائلة في منزل كبير، أريد كل هذا ولكن كل شيء في وقته الخاص، لايمكننا أن نخطط لهذه الأمور”.

ولمدة 5 سنوات، تمكنا من الاستمرار سوية، وإمتلأت حساباتهم على انستغرام بصور العطلات التي يقضونها معًا، لكن تلك العلاقة لم تدم طويلاً وانتهت رسمياً في 31 ديسمبر 2014.

أسباب انفصال كريستيانو عن إيرينا

انتشرت العديد من الشائعات التي تتحدث عن أسباب انفصال كريستيانو رونالدو عن عارضة الأزياء إيرينا شايك، كان أبرزها وأكثرها شيوعاً أن اللاعب كريستيانو انفصل عن عارضة الأزياء الروسية لأنها لم تكن تحترم والدته “دولوريس أفيرو” البالغة من العمر 60 عامًا، حيث قالت الأخبار المتداولة أن رونالدو رتب لحفلة للإحتفال بعيد ميلاد والدته لكن صديقته إيرينا شايك رفضت الحضور، فأعتبر كريستيانو ذلك الأمر إهانة له وقرر الانفصال عنها.

من جانبها عارضة الأزياء ردت على تلك الشائعة وأنكرتها، وقالت إنها عملت بجد لتكون جزءًا من العائلة، لكن بعض المعجبين بالحبيبين ألقوا اللوم على والدة رونالدو لتشجيعه على الانفصال عن شايك لأنها لم تكن أبدًا تشعر بالرضا تجاه العارضة الروسية.

أما الشائعة الثانية التي قيل أنها سبب انفصال كريستيانو و إيرينا، فهي الخيانة، حيث قالت الأخبار المتداولة أن كريستيانو خان عارضة الأزياء الروسية في 2012، وتصدرت تلك الأخبار عناوين الصحف العالمية، ولكن الصحافة لم يكن لديها أدلة كافية لذلك الإتهام.

من جانبها أكدت شايك بطريقة غير مباشرة أن قصص الخيانة تلك ربما كانت صحيحة بالفعل خلال مقابلة أجرتها بعد بضعة أشهر من الإنفصال.

يشار إلى أن عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، بعد انفصالها عن كريستيانو رونالدو، ارتبطت بنجم هوليوود برادلي كوبر، لكنها انفصلت عنه هو الآخر في 2019، ولديها منه طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات.