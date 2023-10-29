شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة جورجينا التي أرهقت كل الشباب في السعودية وجعلتهم يصرخون بالقول: "يا بختك يا كريستيانو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصدر إسم عارضة الأزياء الإسبانية من أصل أرجنتيني “جورجينا رودريغيز” محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها الأخير في ملعب “الأول بارك” بالعاصمة السعودية الرياض، وهي ترتدي قميص نادي النصر السعودي وتشجع صديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة التي جمعت فريقه النصر السعودي مع نادي الدحيل القطري، الثلاثاء الماضي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة دوري الأبطال الآسيوي لكرة القدم.

جورجينا حرصت على توثيق حضورها في الملعب وهي ترتدي قميص نادي النصر، ونسقته مع جينز ضيق وحذاء بكعب عال وحقيبة زرقاء، واعتمدت على سريحة ذيل الحصان لشعرها، ورغم جمال الصور، إلى أن بعضها اثارت ضجة واسعة على السوشيال ميديا بسبب مؤخرتها التي تعمدت إبرازها في الصور بطريقة ملفته وجريئة.

وعلقت جورجينا على الصور بقولها “لقد فزنا” وارفقت مقطع فيديو أيضاً ظهرت خلاله وهي في مدرجات الملعب تحتفل بفوز النصر على الدحيل بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ردود الأفعال على مواقع التواصل



تباينت تعليقات رواد مواقع التواصل الإجتماعي على صور جورجينا التي تم تداولها بشكل واسع، وعلق بعضهم بعبارات الإعجاب عن حرصها على مؤازة نادي النصر وصديقها كريستيانو رونالد، والسعادة الكبيرة التي ظهرت عليها في نهاية المباراة وفوز النصر على الدحيل.

لكن اخرون تعجبوا من حرصها الشديد على ابراز مؤخرتها بشكل لافت، والرسالة التي تريد ايصالها من خلال تلك الصور الجريئة حسب قولهم.

ليست المرة الأولى



الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها جورجينا في الملاعب السعودية بصور جريئة، فقد ظهرت بإطلالة مشابهه في المباراة التي جمعت نادي النصر مع نادي أبها مطلع الشهر الحالي، ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن.

ونشرت جورجينا صورة توضح إطلالتها لمثيرة داخل الاستاد، حيث ارتدت هوت شورت رمادي، مع توب أبيض ضيق كشف بطنها بشكل مثير.

وفي لقطة أخرى من الخلف، ظهرت جورجينا وهي تقوم بربط شعرها، محاولة إبراز مفاتنها بعد كشفها عن فتحة واسعة للتوب من الظهر.

اتفاق سري بين كريستيانو و جورجينا

نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية (Marca) عن وسائل إعلام برتغالية أنه رغم عودة “المياه إلى مجاريها” بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وخطيبته الإسبانية من أصل أرجنتيني جورجينا رودريغيز، فإن هناك عقدا متفقا عليه في حال انفصل الطرفان.

وظهر “الدون” وخطيبته أكثر من مرة في أماكن عامة لتأكيد صلابة العلاقة بينهما والرد على شائعات انتشرت حول انفصالهما، وأن الأزمة التي كشفتها وسائل الإعلام البرتغالية والإسبانية أصبحت خلفهما.

ولكن ورغم كل ما ذكر سابقا، فهناك اتفاق بين الطرفين أنهما لن يتركا أي شيء للتفاصيل وأنهما متفقان على كل الأمور إذا حل الانفصال بينهما.

ووفقًا لمحطة “غيا” البرتغالية وتحت عنوان “كريستيان وجورجينا يجمعهما الأطفال: كل شيء عن اتفاقية ما قبل الزواج” فإن الاتفاق السابق ينص على أنه في حالة وجود مشاكل بين الاثنين وانفصال، ستحظى جورجينا بتسوية اقتصادية خرافية كما أن هناك اتفاقا على عدم التشهير أو الكشف عن “فضائح” الطرفين.

وتنص هذه الاتفاقية على أن يصبح منزل العائلة في مدريد باسم جورجينا، وأن تحصل على راتب يبلغ حوالي 100 ألف يورو شهريا مدى الحياة.

لكن هناك المزيد عن رونالدو وجورجينا وأطفالهما.

ووفقًا لبرنامج “ليلة النجوم” (Noite de Estrelas) لن تكون رفيقة رونالدو والدة طفلتيها فقط، بل إن “جورجينا سجلت التوأم إيفا وماتيو كابنيها وتحت اسمها ولقبها رغم أنها ليست والدتهما الحقيقية”.