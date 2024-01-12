باحثة غربية: الضغوط الدولية والسعودية تتجه نحو مزيد من التنازلات للحوثيين على حساب حكومة اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت باحثة غربية بارزة إن الضغوط الدولية والسعودية تتجه نحو تقديم مزيد من التنازلات للحوثيين على حساب الحكومة اليمنية والكتل الأخرى، مشيرة إلى أن أيديولوجية الحوثيين المرتكزة على مزاعم الحق الحصري بالحكم ستظل تهدد أي مستقبل لتقاسم السلطة باليمن.



وكتبت اليزابيث كيندال، الباحثة البارزة بجامعة كامبريدج، والمتخصصة بشؤون اليمن تحليلا لموقع Engelsebrg البريطاني، وترجمه "يمن شباب نت".



وقالت كيندال إنه ومع استمرار الحرب باليمن، أصبح المتشددون الحوثيون مهيمنين سياسياً، ومن الصعب تقييم مدى سيطرتهم على السلطة عن طريق الرضا بدلاً من الخوف. إذ أن التدابير الاستبدادية، وتجنيد الأطفال، وعسكرة الغذاء، والقمع واسع النطاق، وسجن وتعذيب الأصوات المعارضة، والهجمات على البنية التحتية المدنية - كلهاأصبح هي القاعدة، على الأقل حتى تم التوصل إلى هدنة هشة في أبريل 2022.



وأضافت، أن أحد أهم التطورات في سياسة الحوثيين، والذي نادرًا ما يتم توضيحه، هو أيديولوجيتهم التفوقية المتزايدة. إذ تشير العديد من تصريحات قيادة الحوثيين إلى أن أحفاد النبي محمد المباشرين فقط ، ويفضل أن يكون ذلك من خلال نسل حفيده الحسين، هم من يملكون الحق الشرعي في السلطة.



وتابعت: "تزعم الأسرة الحوثية الحاكمة أنها تنحدر مباشرة من الحسين. ومن ثم، فمن الصعب أن نرى كيف يمكن للحوثيين في شكلهم الحالي أن يمارسوا حكومة ديمقراطية واستشارية، سواء في المناطق التي يسيطرون عليها أو كجزء من أي هيكل مستقبلي لتقاسم السلطة في اليمن على نطاق أوسع."



ويبدو أن الحوثيين قاموا بتجديد صفوفهم من خلال حملة تجنيد مصممة عمداً لاستغلال الغضب اليمني من تصرفات إسرائيل في غزة. وبحسب ما ورد، تم وعود المجندين الجدد بإرسالهم لمساعدة الفلسطينيين ضد إسرائيل، على الرغم من أن هذا يبدو غير مرجح نظراً للتحديات اللوجستية الواضحة المتمثلة في نقل اليمنيين عبر الحدود الدولية.



ومن المرجح أن يظل هؤلاء المقاتلون منتشرين محلياً لمواصلة الضغط على الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في العملية السياسية القادمة التي تهدف إلى إيجاد حل لتقاسم السلطة لإنهاء الحرب الأهلية.



هل يسعى الحوثيون حقاً إلى حرب شاملة مع أمريكا وإسرائيل؟



على الأغلب لا. ولم يخجل الحوثيون من إصدار البيانات العدائية والتهديد بالسلاح. لكنهم لم يغرقوا بعد أي سفينة أو يقتلوا أي شخص. ففي الواقع، ليس من المنطقي أن يخاطر الحوثيون بمكاسبهم العسكرية التي حققوها بشق الأنفس - الأرض والسلطة والاعتراف - من خلال استفزاز أمريكا لإطلاق العنان لقوتها ضدهم.



وهذا هو الحال بشكل خاص الآن عندما يكونون على أعتاب الاعتراف بهم كسلطة سياسية شرعية في اليمن. وفي 23 ديسمبر/كانون الأول، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرج، أن الأطراف المتحاربة في اليمن التزمت باتخاذ إجراءات من شأنها أن تبشر بخريطة طريق لعملية سياسية وانسحاب جميع القوات الأجنبية من اليمن.



وهذا من شأنه أن يمهد الطريق أمام الحوثيين لإضفاء الطابع الرسمي على بعض مكاسبهم الحربية على الأقل: السلطة والأرض والسواحل والموارد.



وهذا احتمال غير مستساغ بالنسبة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ولتكتل القوى الأخرى، وعلى رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي. ومع ذلك، فإن الضغوط السعودية والدولية تتجه حاليًا نحو تقديم التنازلات والتنازلات للحوثيين مقابل وعود السلام، رغم أن مثل هذه التعهدات أثبتت عدم موثوقيتها في الماضي.



ويجب أن يدرك الحوثيون أن هذا يمكن أن يتغير بسرعة كبيرة إذا ما أشعلوا حربًا شاملة في البحر الأحمر، وفق الكاتبة.

