مأرب.. وقفة احتجاجية تنديدًا بمجازر الاحتلال الاسرائيلي في غزة والإشادة بموقف جنوب أفريقيا

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مدينة مأرب اليوم الجمعة، وقفة تضامنية، احتشد خلالها الآلاف تضامناً مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من حرب إبادة في قطاع غزة من قبل آلة الحرب الاسرائيلية لليوم الثاني والتسعين.

وحيا المشاركون في الوقفة التضامنية صمود الشعب الفلسطيني وبطولات المقاومة الباسلة، الذين أفشلوا مخطط التهجير والتطبيع والتهويد، وأعادوا للقضية الفلسطينية مكانتها وألقها وكسبوا تعاطف العالم معها بصمودهم وأدائهم العسكري والسياسي والإعلامي الذي هزم الاحتلال في كل الجبهات السياسية والعسكرية والأخلاقية وكشف للعالم حقيقة هذا الكيان اللقيط الحاقد على الإنسانية والحياة.

وثمّن المشاركون في بيانهم موقف حكومة جنوب أفريقيا التي عرفت مرارة الحكم القائم على التمييز والفصل العنصري والظلم والقهر وكافحت حتى نالت استقلالها.

وأشادوا بالمرافعة التي أدلى بها الفريق القانوني لدولة جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية بالأمس في لاهاي، وما جاء فيها من حجج وأدلة وبراهين موثقة، تثبت أمام العالم أجمع تورّط الاحتلال الصهيوني في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي لشعبنا في قطاع غزَّة.

وطالب البيان الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنها حكومة اليمن بقيامهم بواجب النصرة في جميع المحافل الدولية، والضغط لإيقاف العدوان والحرب الظالمة.

وحذروا من الانخراط في المؤامرة الأمريكية التي تريد الالتفاف على انتصار الشعب الفلسطيني ومقاومته عبر اقتراح حلول تفضي لزيادة معاناة الشعب الفلسطيني وتمكن الاحتلال وتتجاوز الثوابت وتتجاهل التضحيات.

وأكد المشاركون في الوقفة استمرار الفعاليات وتصاعدها للتأكيد على موقف الشعب اليمني الثابت في نصرة فلسطين والقيام بحق الأخوة والدين ومساعدتهم بكل وجوه الإسناد والدعم المادي والمعنوي.

ودعوا في هذا الصدد، جماهير الشعب اليمني والشعوب العربية والإسلامية لمزيد من التصعيد والضغط حتى تتوقف هذه الحرب الجائرة وينتهي الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني.