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عدن - ياسمين التهامي - سيبك من وصفات التفتيح اللي موش حايبة همها.. تعالي أقولك أزاي تقشري البشرة عشان تنور

لضمان الحصول على بشرة مشرقة ومضيئة يجب أولاً تقشير البشرة في المنزل واليوم سوف نتعرف على أفضل الوصفات التي من خلالها سوف تحصلين على نتيجة مرضية في إزاله الطبقة الغامقة في على الوجه والرقبة واليدين، فمن خلال بعض المكونات الطبية والطبيعية سوف نقوم بتقشير طبقات الجلد الميت للحصول على أفضل نتيجة لظهور طبقة جلد جديدة كبشرة الأطفال.تقشير البشرة في المنزل

طرق جديدة للعناية بالبشرة بدون الحاجة إلى ماسكات تفتيح البشرة بالمكونات الطبيعية التي يجب الالتزام بتطبيقها لفترات طويلة جداً يمكن أن تستمر لمدة أسابيع وشهور، ومن أهم وصفات التقشير للبشرة هو مقشر أحماض الفواكه الذي يتم شرائه من الصيدلية، ويتم تطبيقه على الوجه باستخدام قطعة من القطن وبلها بالمقشر ومسح الوجه كاملاً، والانتظار لوقت كافي، وسوف يتم الشعور بلسعة بسيطة في الوجه ولكن لا خوف منها أبداً.وصفة لتقشير الوجه وتبييضه

خلطات ووصفات لتفتيح وتبييض الوجه في وقت قياسي ومنها ما يلي:

خلط نصف كوب من القهوة مع كوب من السكر البني وملعقتين من الحليب وملعقة عسل أبيض.

يتم تبليل الوجه بالماء وفرد الخليط على الوجه والرقبة مع الحذر من الاقتراب للعينين.يفرك الخليط باستخدام اليدين من على الوجه والقبة بحركات دائرية لمدة 4 إلى 5 دقائق.

يشطف الوجه باستخدام الماء الفاتر.

وصفة أخرى باستخدام السكر وهي خلط ملعقتين من السكر الحبوب مع ملعقة من زيت اللوز.

أو ممكن استخدام زيت الزيتون أو الجوجوبا.

يتم عمل حركات دائرية على الوجه والرقبة لمدة 5 دقائق.

يتم شطف الوجه والبشرة بالماء البارد.

يجب تكرار عملية تقشير البشرة كل 3 أيام مرة على الأقل.لكي يتم الحصول على النتيجة المرغوب فيها وتقشير طبقة الجلد الميت.

وظهور طبقة جديدة ناعمة كالحرير ولا تنسي ترطيب البشرة بعد تلك العملية.