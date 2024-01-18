تعز.. مظاهرة حاشدة تندد بجرائم الاحتلال الاسرائيلي في "غزة" وتشيد بموقف جنوب أفريقيا

شهدت مدينة تعز اليوم الخميس مسيرة حاشدة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدًا بجرائم الإبادة التي ترتكبها فوات الاحتلال الصهيوني ضد السكان في قطاع غزة.



التظاهرة الشعبية تأتي استجابة لدعوة أطلقتها الأحزاب والمكونات السياسية بالمحافظة، وقد ندد المتظاهرون باستمرار جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في مدن ومخيمات قطاع غزة والضفة الغربية على مرأى ومسمع من العالم.



وأشاد المحتشدون بموقف حكومة جنوب افريقيا ومحاكمتها لاحتلال الصهيوني أمام المحاكم الدولية، وتعريته أمام الرأي العام الدولي وكشف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، في خطوة جديدة تمثل تطورًا ايجابيًا في مسار القضية الفلسطينية.



واستنكر المتظاهرون استمرار حصار مليشيا الحوثي على محافظة تعز، معتبرين استمرار هذا الحصار منذ تسع سنوات شاهد حي على تشابه سلوك الصهاينة والحوثيين.



وأكد بيان للأحزاب السياسية والمنظمات المدنية وقوف الشعب اليمني بأحزابه ومكوناته السياسية والاجتماعية جنبا إلى جنب مع أشقائه وإخوانه الفلسطينيين منددين بالحرب الصهيونية المدمرة، الظالمة.



ودعا البيان الشعب اليمني بكل فئاته، وكل رجاله ونسائه، وفتيانه وفتياته لدعم الشعب الفـلسطيني البطل، ودعم معركة طوفان الأقصى بكل وسائل وسبل الدعم الأخوية، وألا يبخل عليه بكل ما يتيسر له من إمكانات.