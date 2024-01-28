الحكومة تؤكد دعمها للمجتمع الإنساني ضد الإجراءات الحوثية بشأن طرد الموظفين الأممين

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الحكومة اليمنية، دعمها وتضامنها الكامل مع مجتمع العمل الإنساني ضد الإجراءات التي اتخذتها مليشيا الحوثي والمتضمنة طرد موظفي الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الإنسانية من حاملي الجنسيتين الأميركية والبريطانية.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وفقا لما نشرته وكالة سبأ الحكومية.

وأكدت الوزارة، أن هذه الإجراءات اللا أخلاقية تضاف إلى سجل المليشيا الإرهابية الحافل بالانتهاكات الجسيمة لحرية العمل الإنساني، وعمال الإغاثة المحميين بموجب القانون الدولي.

وأشارت إلى التوجيهات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، تشدد على تقديم كافة التسهيلات والضمانات لعمل المنظمات الأممية ووكالات الإغاثة الدولية من العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وبما يعزز حضورها، وتدخلاتها الإنسانية في مختلف أنحاء اليمن دون أية قيود.

وأشاد البيان بالدور الفاعل لمجتمع العمل الإنساني على مدى السنوات الماضية في تخفيف معاناة الشعب اليمني التي صنعتها وفاقمتها المليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

يأتي هذا بعد إعطاء مليشيا الحوثي مهلة للعاملين في المنظمات الدولية من حاملي الجنسيات الأمريكية والبريطانية مغادرة اليمن خلال مدة شهر.