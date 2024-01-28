شبوة.. القوات الحكومية تتصدى لهجوم شنته مليشيا الحوثي باتجاه مديرية بيحان 

المنامة - ياسر ابراهيم - تصدّت القوات الحكومية، مساء السبت، لهجوم شنته مليشيا الحوثي باتجاه محافظة شبوة، شرقي البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب"، إن القوات الحكومية تصدّت لهجوم شنته مليشيا الحوثي في جبال القويم الممتدة الى ‎عقبة القنذع الحدودية بين مديرية بيحان في شبوة، ومديرية ‎نعمان ‎بالبيضاء.

وحسب المصادر، فإن معارك عنيفة اندلعت بين قوات دفاع شبوة وقوات العمالقة من جهة، وبين مليشيات ‎الحوثي من جهة آخرى في جبال القويم الممتدة الى ‎عقبة القنذع الحدودية بين مديرية بيحان بشبوة، ومديرية ‎نعمان ‎بالبيضاء.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه مليشيا الحوثي تصعيدها وحشودها العسكرية باتجاه مديرية بيحان محافظة شبوة، رغم استمرار الهدنة الأممية منذ نحو عامين.