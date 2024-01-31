أقر بمقتل ضابط وجنديين وإصابة 10.. جيش الاحتلال الصهيوني يسحب لواء احتياط من غزة

سحب الجيش الإسرائيلي أحد ألوية الاحتياط من قطاع غزة، في حين قرر تقليص قواته المتمركزة في المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية، وفق ما ورد في صحيفة يديعوت أحرونوت.



وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن لواء الاحتياط الخامس غادر قطاع غزة الليلة الماضية وأنهى مهمته، وأوضحت أن الانسحاب يأتي في إطار تقليص عدد القوات في القطاع.



وفي سياق تقليص القوات على جبهات القتال، قالت الصحيفة الإسرائيلية إن الجيش قرر تقليص قواته المتمركزة بالمناطق المتاخمة للحدود اللبنانية، وإن فرقا أمنية محلية ستتولى عملية الاستجابة للحوادث الأمنية في هذه المناطق.



وكان جيش الاحتلال أعلن الأحد الماضي سحب لواءي احتياط من قطاع غزة، وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الجيش سحب اللواءين بعد انتهاء مهمتهما.



وحسب هذه القناة، فإن اللواء الأول "كرياتي" غادر جنوب غزة مساء السبت الماضي، بعد أن شارك الآلاف من عناصره في معارك ضارية ضد المقاومة الفلسطينية في خان يونس.



أما الثاني فهو لواء المظليين الذي يُعرف باسم "رأس الرمح" ويتألف من 5 كتائب، وفق قناة "كان".



وخلال أقل من شهر، سحب جيش الاحتلال عدة ألوية من قواته في غزة، من بينها الكتيبة رقم 7107 والفرقة 36 والكتيبة 13 في لواء غولاني.



ارتفاع خسائر الاحتلال



كما أقرَّ جيش الاحتلال -اليوم الأربعاء- بمقتل ضابط وجنديين وإصابة آخرين بجراح خطيرة، في معارك شمال قطاع غزة وجنوبه.



وتفيد معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، بإصابة 10 جنود بالمعارك البرية في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.



واستنادا إلى معطيات الجيش المنشورة على موقعه الرسمي، ارتفع عدد الجنود والضباط الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 2807 مقارنة بـ 2797 يوم الثلاثاء، وبذلك يكون 10 جنود أصيبوا منذ أمس.



وأشار الجيش إلى أنه منذ بداية الحرب "أصيب 427 بجروح خطيرة و729 بجروح متوسطة و1651 بجروح طفيفة".



ومن بين 2807 أصيبوا منذ بداية الحرب فإن "1293 أصيبوا بالمعارك البرية بقطاع غزة ارتفاعا من 1283 يوم أمس"، وفق معطيات الجيش "من بينهم 263 بجروح خطيرة و431 بجروح متوسطة و599 بجروح طفيفة".



واستنادا إلى معطيات الجيش الإسرائيلي فإن "382 جنديا وضابطا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 37 بحالة خطيرة و239 متوسطة و106 طفيفة".



وأعلن جيش الاحتلال ارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر إلى 560 بينهم 223 منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة في 27 من ذات الشهر.

المصدر : وكالات

