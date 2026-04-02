تكنولوجيا: جهاز RG Rotate المحمول من انبرنيك يظهر بهيكل معدني قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت فيديوهات جديدة تقدم تفاصيل مشوقة حول جهاز الألعاب المحمول القادم من انبرنيك. وتشير التسريبات الأخيرة إلى احتمالية إطلاق هذا الجهاز المبتكر تحت اسم RG Rotate، حيث يتميز بدعم وظائف مشغل ملفات MP3 الصوتية ويمتلك قدرة تشغيلية كافية لمحاكاة ألعاب منصة نينتندو 64 الكلاسيكية بسلاسة لتقديم تجربة ترفيهية متكاملة لمحبي الألعاب القديمة.

وتداولت منصات الإنترنت لقطات جديدة لهذا الجهاز الغامض الذي يعتبر ثاني إصدارات انبرنيك المزودة بآلية شاشة منزلقة. ويأتي هذا الإصدار بعد إطلاق جهاز RG Slide خلال العام الماضي والذي يباع حاليا بسعر يبلغ 174.99 دولارا أمريكيا، ونظرا لظهور هذه التسريبات الأولية في منتصف شهر مارس الماضي فإنها تنفي تماما كونها مجرد كذبة أبريل.

ونشرت مقاطع جديدة تكشف عن تفاصيل عتادية دقيقة لم تكن مرئية في التسريبات السابقة. وتظهر اللقطات بوضوح وجود منفذ USB Type-C في الجزء العلوي من الجهاز إلى جانب أزرار تحكم علوية متتالية وفتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية من نوع microSD لتوسيع مساحة التخزين الداخلية وتلبية احتياجات اللاعبين.

ويشير تضمين ميزة مشغل ملفات MP3 إلى احتمالية إضافة منفذ صوتي قياسي يبلغ مقاسه 3.5 ملم. ويرجح أن يكون هذا المنفذ الصوتي المخصص للسماعات السلكية موجودا في الجانب الأيمن من الجهاز رغم عدم ظهوره بوضوح في المقاطع المنشورة، بينما تؤكد التسريبات أن انبرنيك ستروج لهذا الجهاز المحمول بقدرته الفائقة على تشغيل ألعاب نينتندو 64 الثقيلة.

ويبدو من خلال هذه التسريبات أن انبرنيك تتجه بالفعل لإطلاق هذا الجهاز المحمول والجديد تحت اسم RG Rotate. وتخطط لتوفير خيارات تصميمية متنوعة تشمل هيكلا معدنيا بالكامل إلى جانب خيار آخر مصنوع من البلاستيك الأسود لتناسب مختلف أذواق المستخدمين، ومن المتوقع أن يتم الكشف رسميا عن كافة تفاصيل هذا الجهاز خلال وقت لاحق من الشهر الحالي.