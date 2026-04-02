تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 02-04-2026

مدد سعر الذهب (GOLD) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم 4,600$، وذلك في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر له أرضيه تكسبه زخماً إيجابياً متجدداً، ليحافظ به على الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، خاصة ويأتي هذا مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.