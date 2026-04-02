شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 02-04-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-04-02 17:00PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
مدد سعر الذهب (GOLD) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم 4,600$، وذلك في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر له أرضيه تكسبه زخماً إيجابياً متجدداً، ليحافظ به على الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، خاصة ويأتي هذا مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.