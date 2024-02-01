اليمن.. وفاة طفلة وإصابة طفل بانفجار لغمين حوثييّن في "حجة والحديدة"

المنامة - ياسر ابراهيم - توفيت طفلة متأثرة بإصابتها جراء انفجار لغم أرضي بمحافظة الحديدة، الخميس، وأصيب طفل آخر بحادث مماثل في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وقال المرصد الوطني للألغام، إن الطفلة عائشة سالم عكيم (13 عاما) توفيت، متأثرة بإصابتها بانفجار لغم أرضي في أثناء عملها في جمع أعلاف للماشية في منطقة الجربة، مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.

وكانت عايشة أصيبت قبل نحو يومين، ما أدى انفجار اللغم إلى بتر إحدى قدميها وإصابتها بجروح بليغة.

وفي حادثة مماثلة، أصيب الطفل عمر علي ساحلي شوعي (14 عاما) بجروح بليغة نتيجة انفجار لغم للحوثيين في منطقة بني حسن بمديرية عبس بمحافظة حجة.

وقال مرصد الألغام إن انفجار اللغم في عمر في أثناء رعيه للماشية في قريته "بني المش" أدى إلى بتر قدميه وإحدى يديه.

وأشار المرصد إلى أن شقيقة عمر إلهام (7 أعوام) كانت قد أصيبت في انفجار لغم للحوثيين في ديسمبر 2019، ولا تزال تعاني الإعاقة حتى اليوم.

وكانت منظمة الصليب الأحمر الدولي في اليمن، قد أشارت في تقرير سابق لها إلى أن اليمن من بين الدول الأكثر تضررا من الألغام الأرضية والمتفجرات القاتلة في اليمن.