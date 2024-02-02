عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو.. مأساة ممثلة مصرية شهيرة تركت الفن وتعمل في سوبر ماركت صغير كي تنفق على أبنائها الثلاثة.؟!

الجمعة 2 فبراير 2024 الساعة 21:13

اختفت الفنانة المصرية جيهان فاضل، عن الأضواء منذ ما يقرب من 6 أعوام تقريبًا، وانتشرت عدّة أخبار تؤكد عملها داخل سوبر ماركت صغير في إحدى الولايات بكندا تبيع “جبن وزيتون”، كي تنفق على أولادها الثلاثة أدهم وزياد وعالية، بعد أن عملت قبلها في مطعم أكلات مصرية، لبيع الفول والفلافل.

وعانت “فاضل”، وفقا لصحيفة الوطن، في حياتها المهنية بعد وفاة زوجها مصمم الأزياء عمرو حمدي، الذي رحل عام 2012 بأزمة قلبية، ودخلت في فترة من الاكتئاب خاصة أنها تزوجته عن قصة حب.وتحدثت “فاضل” عن زوجها في تصريحات تلفزيونية قائلة «بأخد رأيه في أي عمل قبل المشاركة فيه، وهو من أكثر الأشخاص المقربين لي».ونفت نقابة المهن التمثيلية معرفتها بأي أخبار تفيد سفر أو اعتزال الفنانة جيهان فاضل، خلال الفترة السابقة، خاصة أنها قدمت مشوارا فنيا كبيرا.وكان آخر ظهور للفنانة جيهان فاضل على شاشة التليفزيون كان من خلال مسلسل «تحت السيطرة» عام 2015 أمام نيللي كريم.