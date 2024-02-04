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سائق أجنبي يقتل طفل سعودي بطريقة وحشية وردة فعل الأب صدمت الجميع؟

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عدن - ياسمين التهامي - سائق أجنبي يقتل طفل سعودي بطريقة وحشية وردة فعل الأب صدمت الجميع؟

الأحد 4 فبراير 2024 الساعة 22:00

كشف مواطن سعودي ، عن ردة فعله بعد تعرض ابنه لحادث دهس ووفاته أثناء عزومة عشاء جهزها لضيوفه.

 

وقال المواطن خلال الفيديو: " كنت مسوي عزومة عشاء، والعامل ما انتبه ودهس ابني بالسيارة، ونقلته إلى المستشفى، وأخبرني الأطباء أنه توفى". وأضاف: " أدخلت ابني ثلاجة حفظ الموتى، ورجعت للرجال وعشيتهم وما علمت أحد عن وفاة ابني". واختتم قائلا: " الحمد لله على القضاء والقدر، والله عوضنا خير والحمد لله".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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