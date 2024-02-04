عدن - ياسمين التهامي - سائق أجنبي يقتل طفل سعودي بطريقة وحشية وردة فعل الأب صدمت الجميع؟

الأحد 4 فبراير 2024 الساعة 22:00

كشف مواطن سعودي ، عن ردة فعله بعد تعرض ابنه لحادث دهس ووفاته أثناء عزومة عشاء جهزها لضيوفه.

وقال المواطن خلال الفيديو: " كنت مسوي عزومة عشاء، والعامل ما انتبه ودهس ابني بالسيارة، ونقلته إلى المستشفى، وأخبرني الأطباء أنه توفى". وأضاف: " أدخلت ابني ثلاجة حفظ الموتى، ورجعت للرجال وعشيتهم وما علمت أحد عن وفاة ابني". واختتم قائلا: " الحمد لله على القضاء والقدر، والله عوضنا خير والحمد لله".