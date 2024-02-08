شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة اقسم بالله.. تعرف على المشروب السحري الساخن الذى يخفض نسبة الكوليسترول الضار بشكل مذهل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرف على المشروب السحري الساخن الذى يخفض نسبة الكوليسترول الضار بشكل مذهل

يحدث ارتفاع الكوليسترول عندما يكون لديك الكثير من المواد الدهنية في الدم، وقد تؤدي هذه الحالة إلى انسداد الأوعية الدموية مما يعرضك لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، ويمكن لتناول كوب ساخن من الشاى الأسود أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول بنسبة 11 بالمائة، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

نظرًا لغياب الأعراض، قد يصعب اكتشاف ارتفاع مستويات الكوليسترول، ومع ذلك، إذا تراكمت هذه المادة الدهنية في الدم يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة، لهذا السبب من المهم إبقاء مستويات الكوليسترول تحت السيطرة.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) إن الكوليسترول "الضار" هو الجاني الذي يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وذكرت دراسة نشرت في مجلة التغذية، أن المشروب الساخن الذي يمكن أن يقلل من مستويات الكوليسترول الضار هو الشاى الأسود، حيث يعتبر الشاي الأسود عنصرًا أساسيًا للشعور بالهدوء والراحة، وقد تم التحقق من تأثيره على مستويات الكوليسترول.

نظرت الدراسة في سبعة رجال وثماني نساء يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وبصرف النظر عن تناولهم للشاي، قاموا أيضًا بتضمين مشروبات أخرى كعنصر تحكم لفحص التأثيرات بشكل صحيح، لمدة 3 اسابيع، حيث تضمنت تناول 5 حصص من الشاى الأسود يوميًا.

بعد ذلك، وجدت الدراسة أن هذه الحصص الخمسة قللت الكوليسترول الكلي بنسبة 6.5٪، وفيما يتعلق بالكوليسترول "الضار"، فقد شهدت الدراسة انخفاضًا بنسبة 11.1 بالمائة.

وخلصت الدراسة إلى أن تضمين الشاي الأسود في نظام غذائي، والذي يحتوي بالفعل على نسبة منخفضة من الدهون، يمكن أن يقلل الكوليسترول الكلي و"الضار" بكميات كبيرة، وهذا من شأنه أيضًا التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية التى تعتبر أحد عوامل الخطر المرتبطة بها ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار.