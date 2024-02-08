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عدن - ياسمين التهامي - هيغير حياتك . كريم معجزة مليان أسرار لن تتخيلي مفعوله السحري الذي سيجعلك لا تستغني عنه أبدًا
لا سيما أن كل سيدة تريد إظهار جمالها وهذا الجمال لا يظهر إلا من خلال بشرة نقية جذابة ليس بها أي عيوب، ولهذا الأمر يتم البحث كثيرًا عن أفضل منتجات طبيعية يمكن من خلالها الحصول على ذلك، لذلك سنوضح لكم كريم مستخلص من الطبيعة يجعلك أكثر جاذبية وبمكونات بسيطة غير مكلفة، بل وهي عبارة عن النشا المتوفرة في كل بيت وأيضًا كريم نيفيا، تابعونا.خليط كريم نيفيا والنشا
سنذكر لكم الآن طريقة استخدام كريم نيفيا والنشا من خلال التالي:الكميات
كمية مناسبة من اللبن.
عبوة من كريم نيفيا.
عدد 2 ملعقة كبيرة من النشا.
طريقة الاستخدام
يتم أولا خلط كل من اللبن وأيضا النشا مع التقليب الجيد.
ثم تضاف عبوة الكريم نيفيا إلى الخليط المكون وبعد ذلك توضع المكونات في زجاجة مغلقة بإحكام.
توضع المكونات على البشرة وتترك لمدة 60 دقيقة.
أخيرا يمكن شطف البشرة بالمياه الفاترة، ولا تنسى تكرار هذه التجربة مرتين مرة صباحا ومرة مساءا للحصول على أفضل النتائج.