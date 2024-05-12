تراند اليوم : بالفيديو.. ناقد رياضي يطالب لاعبي النصر بممر شرفي للهلاليين بعد الفوز بلقب الدوري..والفراج يرد: أحمد ربك إذا كتبوا لك تغريدة

صحيفة الخليج 365: عبر الناقد الرياضي عبد العزيز الزلال، عن أمنيته أن يشكل لاعبي النصر ممر شرفي لفريق الهلال خلال المباراة المرتقبة بين الفريقين في الدوري.

وقال الزلال عبر برنامج "أكشن مع وليد": نريد رؤية ممر شرفي للهلال من لاعبي النصر، وذلك بعدما توج الفريق الهلالي رسميا بلقب الدوري.

وأضاف أن وكالات الأنباء العالمية ستكون حاضرة لتصوير هذا المشهد في ظل تواجد اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو.

فيما استبعد الإعلامي الرياضي الفراج تحقق أمنية الزلال قائلا: أحمد ربك إذا كتبوا لك تغريدة أو باركوا لك.