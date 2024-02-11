شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن القرنفل على الريق.. معجزة في كل مطبخ لحرق دهون الكرش لكن بشرط استخدمها بهذه الطريقة فقط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يتميز القرنفل بنكهة مميزة ورائحة فريدة وكذلك فوائد طبية متعددة من أشهرها التخسيس.

وأثبتت الأبحاث العلمية أيضاً أن القرنفل يحسن من الصحة العامة فهو غني بمضادات الأكسدة ويحفز عملية الأيض كما أن له فوائد متعددة للبشرة وصحة الجلد إلى جانب خصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات كما يمكنك الاستفادة من فوائد القرنفل من خلال العديد من الوصفات المنزلية التي يمكنك إعدادها بكل سهولة.

يساعد القرنفل على إنقاص الوزن من خلال عدة محاور فعالة لذلك اعددنا لك عزيزي القارئ خلال هذا المقال كل ما تريد معرفته عن فوائد القرنفل وأهم الوصفات التي يمكنك استخدامها لتحقيق أقصى استفادة من القرنفل.

⁨‎⁨نتائج استخدام القرنفل للتخسيس ⁩⁩

فوائد القرنفل للتخسيس: 1- يساعد القرنفل على زيادة معدل الحرق، أو ما يعرف (بالتمثيل الغذائي) مما يساهم في عملية نقصان الوزن وذلك أن انخفاض معدل الحرق يمثل أحد العوائق الهامة أمام الكثيرين عند الرغبة في نقصان الوزن.

2- يحتوي القرنفل على نسبة عالية من مضادات الكوليسترامين، ومضادات الدهون، والتي تساعد على تنظيم مستويات الكوليسترول والدهون بالدم.

3- يعد القرنفل من أفضل مضادات الأكسدة الطبيعية، والذي يتميز بقدرته العالية على إطلاق الهيدروجين، وخفض بيروكسيد الدهون بصورة أفضل كما أنه يحمي الجسم من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض لذلك تزداد فوائد القرنفل على الريق للتخسيس ليخلص الجسم من الشوارد والسموم.

فوائد القرنفل للتخسيس

4- يعمل القرنفل على خفض مستويات السكر بالدم وذلك وفقا لما أثبتته العديد من الدراسات العلمية بأن المواد الكيميائية بالقرنفل تحفز إنتاج الأنسولين، وبالتالي يمثل فائدة هامة جدا لمرضى السكري، ويساعد على إنقاص الوزن في الوقت ذاته.

5- يعزز القرنفل من إفرازات المعدة وبالتالي يساعد على الهضم.

6- يمتلك القرنفل قيمة غذائية عالية وذلك وفقا للبيانات الغذائية التي نشرتها وزارة الزراعة الأمريكية والتي وضحت خلالها احتواء القرنفل على:

الكربوهيدرات. البروتين. الدهون. الألياف. السعرات الحرارية. ⁨‎⁨فوائد القرنفل للتخسيس وفقدان الوزن⁩⁩

7- يحتوي القرنفل على نسبة جيدة من المعادن مثل (الكالسيوم، والحديد، والبوتاسيوم، والزنك، والمغنيسيوم، والصوديوم)، وبذلك يمد الجسم بالعديد من المعادن الهامة عند اتباع أنظمة الحمية الغذائية المختلفة.

8- يحتوي القرنفل على أنواع متعددة من الفيتامينات مثل فيتامين ج، وفيتامين ب١٢، وفيتامين د، وفيتامين أ، وفيتامين ه، وفيتامين ب،٦ وحمض الفوليك، وفيتامين ك، والريبوفلافين.

9- يساعد زيت القرنفل، وكذلك المشروبات التي تحتوي على القرنفل على عملية إنقاص الوزن.

فوائد القرنفل للتخسيس

كيفية الاستفادة من فوائد القرنفل للتخسيس وكيفية الاستخدام الأمثل له:

1- شاي القرنفل للتخسيس: يمكن الاستفادة من فوائد القرنفل للتخسيس عن طريق تناول القرنفل في صورة شاي، وذلك بواسطة استخلاص المواد الفعالة بالقرنفل عن طريق غليه مع الماء، وهي نفس الطريقة التي تستخدم من أجل الأغراض الطبية. توضع معلقة صغيرة من براعم القرنفل في صورتها الكاملة وغير مقطعة إلى كوب من الماء.

يترك ليغلي لمدة من ثلاث إلى أربع دقائق ثم يترك جانبا لمدة أربع ساعات. يقسم كوب واحد من شاي القرنفل إلى ثلاثة أجزاء فيمكنك تناول ⅓ كوب من شاي القرنفل قبل كل وجبة. يقلل شاي القرنفل الشهية ويساعد على إنقاص الوزن. كيفية الاستفادة من فوائد القرنفل للتخسيس وكيفية الاستخدام الأمثل له

2- مسحوق القرنفل والكمون: يوضع 50 جرام من كل من القرنفل وبذور الكمون والقرفة في مقلاة ثم تحمص هذه التوابل معا حتى تظهر الرائحة المميزة لها.

تطحن هذه التوابل للحصول على مسحوق ناعم ثم يخزن في وعاء محكم الغلق. تغلى ملعقة واحدة من هذا المسحوق عند الاستخدام ثم تترك لتبرد. يفضل تناول هذا المشروب صباحاً على معدة فارغة والذي يساعد على حرق دهون البطن والأرداف. مسحوق القرنفل والكمون

3- منقوع القرنفل والقرفة والشاي الأخضر لزيادة حرق الدهون: يعد شاي القرنفل، والقرفة، والشاي الأخضر مزيجاً مميزاً للمساعدة في حرق دهون البطن، والأرداف. توضع ملعقتين من الشاي الأخضر مع ملعقة صغيرة من كل من القرنفل والقرفة. يضاف على الخليط السابق لتر من الماء المغلي ويترك جانبا لمدة 25 دقيقة. يفضل تناول كوب من هذا المستخلص يوميا في الصباح، وكوب قبل النوم فهو يساعد على زيادة معدل الحرق ويمد الجسم بالطاقة اللازمة لاستقبال يومك، وكذلك يحسن من الحالة المزاجية. منقوع القرنفل والقرفة والشاي الأخضر لزيادة حرق الدهون

4- شاي القرنفل والزنجبيل: ينصح دائما بتناول شاي القرنفل، والزنجبيل في فصل الشتاء والذي يزيد من معدلات الحرق. يطحن جذر الزنجبيل الطازج ويضاف إليه ملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل، وملعقة صغيرة من الشاي الأسود أو الشاي الأخضر.

يضاف نصف لتر من الماء المغلي إلى هذا الخليط ويترك جانبا لمدة نصف ساعة. للتمتع بفوائد القرنفل والليمون للتخسيس يمكنك إضافة الليمون إلى هذا المشروب أو العسل حسب الرغبة. لا ينصح بتناول أكثر من كوب واحد خلال اليوم من مستخلص القرنفل والزنجبيل وذلك لتجنب تهيج المعدة. شاي القرنفل والزنجبيل

5- مزيج القرنفل والعسل للتخسيس: قد يبدو هذا المزيج مفاجئاً للبعض وذلك لاحتوائه على العسل وفي الوقت ذاته يستخدم لإنقاص الوزن ولكن مانريد توضيحه هو أن العسل الأبيض يحتوي على مادة البوليفينول، والتي تعد من أقوى المواد المضادة للأكسدة كما أنها تحفز من عملية التمثيل الغذائي، وتساعد على حرق الدهون، وبالتالي عند إضافة العسل الأبيض إلى القرنفل فإنه يسرع من عملية إنقاص الوزن.

تضاف ملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل إلى عود من القرفة، وملعقة صغيرة من العسل الأبيض ثم يضاف الماء المغلي إلى الخليط ويترك ليبرد ويفضل تناول كوب واحد من هذا المستخلص مرة يوميا في الصباح..