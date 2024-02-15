شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ”مشاكلك كلها اتحلت” … ضعي النشا مع بياض البيض واتخلصي من شعر الوجه والجسم بدون ألم والنتائج جبارة!!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يواجه الكثير من السيدات والفتيات مشاكل كثيرة في البشرة حيث أنهم يسعون إلى حل هذه المشاكل لأن نضارة البشرة أحد علامات الجمال عند المرأة لذلك يسعون حتى يظهرون بشكل لائق أمام الجميع ومن ضمن هذه المشاكل هي التخلص من شعر الوجه حيث توجد أكثر من طريقة لإزالة شعر الوجه فهناك من يستخدمون الشمع لإزالة الشعر وهناك من يستخدم الفتله وهناك من يستخدم جلسات الليزر وهذه الطريقة تتكلف الكثير من المال لذلك يبحثون عن طرق طبيعية بمكونات طبيعية لازالة الشعر لذلك نقوم بمساعدتهم للحصول على طرق طبيعية منها النشا مع بياض البيض وهذا ما نتعرف عليه في السطور التالية.فوائد استخدام النشا مع بياض البيض للبشرة

يستخدم النشا وبياض البيض في حل كثير من مشاكل البشرة التي يعاني منها الكثير حيث أن هذه الوصفة بها مادة كولاجين طبيعي يعمل على تفتيح البشرة وشد الجلد ومنعه من الترهلات كما أنه يقضي على تجاعيد البشرة وعلامات الشيخوخة كما أنه يخلص البشرة من الشعر الزائد بدون الم ولا تقتصر على شعر الوجه فقط بل أنه يساعد في التخلص من شعر الجسم بأكمله كما أنه يزيل الشعر بدون ألم وهذه المشكلة يعاني منها الكثير لذلك أن هذه الوصفة جبارة لتخلص البشرة من جميع المشاكل التي تواجهها.طريقة استخدام بياض البيض والنشا للبشرة

يمكن استخدام بياض البيض والنشا بطريقة سهلة وهي أن نقوم بتحضير إناء ونقوم بوضع به بياض البيض ثم نقوم بإضافة ملعقتين كبار من النشا مع ملعقة كبيرة من السكر مع كمية من عصير الليمون نقوم بتقليب كل هذه المكونات جيدا حتى تتجانس المكونات ثم نقوم بوضعها على الأماكن التي يتواجد بها شعر ثم نقوم بتركها على الجسم لمدة 30 دقيقة ثم نقوم بشطف الجسم بماء دافئ ثم نلاحظ اختفاء الشعر من الجسم قومي بتكرار هذه الوصفة اسبوعيا للتخلص من ظهور الشعر في الجسم بشكل نهائي..