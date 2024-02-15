شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن نصف سكان المملكة العربية" السعودية" يبحثون عن هذا المكان لقضاء إجازة يوم التأسيس..هل انت منهم؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رتفعت عمليات البحث عن رحلات طيران في السعودية في أسبوع الاحتفال بيوم التأسيس بنسبة 71% لعام 2024، مقارنة بعام 2023. وبحسب بيانات ” سكاي سكانر “، فإن السياحة الداخلية في السعودية آخذة في الارتفاع أيضاً حيث تحتل المملكة المرتبة الأولى بين الوجهات الخمس، التي يتم البحث عنها بين المقيمين عند التخطيط إلى أين سيذهبون خلال إجازة يوم التأسيس وفقاً للعربية. .

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