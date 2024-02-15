شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خلاف عائلي يتحول إلى مجزرة مرعبة في هذه المدينة العربية؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران من أسرة واحدة بجروح خطيرة في حادثة إطلاق نار وقعت في منطقة الحبيلين بمحافظة لحج جنوب اليمن.

وقال شهود عيان إن الحادثة نتجت عن خلاف عائلي بين شخص وصهيره، حيث قام الأخير بإطلاق النار على الأول وعلى اثنين من إخوته بعد مشادة كلامية بينهماوأضافوا أن الجهات الأمنية حضرت إلى موقع الحادثة ونقلت الجثة والمصابين إلى المستشفى، وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادثة ودوافعها.

وتشهد بعض المناطق اليمنية حالات من الانفلات الأمني والنزاعات العشائرية التي تتسبب في سقوط ضحايا بين المدنيين..