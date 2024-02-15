لترشيد النفقات.. الحكومة اليمنية تكلف البعثات الدبلوماسية بتمثيلها في الفعاليات الخارجية 

المنامة - ياسر ابراهيم - كلّف رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين، أحمد عوض بن مبارك، البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج بتمثيل الحكومة في الفعاليات الخارجية، وذلك لـ"ترشيد النفقات العامة للدولة".

جاء ذلك في تعميم لرئيس الحكومة أحمد مبارك وجهه إلى وزراء حكومته، معتبرا ذلك بأنه "خطوة أولى في اتجاه ضمان ترشيد الإنفاق العام على المشاركات الخارجية".

ونص التعميم على: "(تكليف بعثاتنا الدبلوماسية بتمثيل بلادنا في الفعاليات الخارجية المختلفة على أن يتم موافاة الجهات المعنية بأدبيات ونتائج المشاركة)".

وأشار التعميم الى "اقتصار مشاركة الوزراء (بالحكومة) في اجتماعات المجالس الوزارية العربية، وما في مستواها، بعد الحصول على الموافقة المسبقة"، مشدد على أن "ألا تتجاوز الفترة المستحقة لبدل السفر عن خمسة أيام كحد أقصى، وبما لا يزيد عدد المشاركين عن شخصين".

وبين التعميم أن "تذاكر السفر تحدد على مقاعد الدرجة السياحية لكافة المستويات الوظيفية للدولة"، مشيرا الى أنه "في الحالات التي تفرض الضرورة المشاركة المباشرة للمعنيين في الفعاليات الخارجية من مستوى مدير عام وما فوق، يتوجب أخذ الموافقة المسبقة من رئيس الوزراء، وتنطبق عليهم نفس الضوابط المشار إليها أعلاه".

وحسب تعميم رئيس الوزراء فإن هذه الخطوة تأتي "نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وأهمية ترشيد النفقات العامة للدولة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (88) لسنة 2018م بشأن ترشيد النفقات وتنمية الموارد المرفق بهذا".