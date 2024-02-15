407 حاويات.. - تدشين أولى رحلات الخط الملاحي المباشر من الصين إلى ميناء عدن 

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن بمحطة الحاويات بميناء عدن، اليوم الخميس، أولى رحلات الخط الملاحي الجديد (SLG) مباشرة من جمهورية الصين، عبر الباخرة TB ANPING، القادمة من ميناء "نانشا" الصيني، والمحملة بـ407 حاويات.



ونقلت وكالة سبأ عن مدير فرع شركة التوكيلات، وكلاء الخط الملاحي الجديد، طارق حسين قوله، إن هذا الخط سيتولى عملية تنظيم رحلات سفن الشحن على نحو مباشر من الصين إلى عدن، دون توقف في أي موانئ أخرى، والوصول إلى عدن بعد انطلاقها بحدود 20 يومًا فقط.



وأشار إلى وصول الباخرة TB ANPING تدشينًا للخط الملاحي الصيني الجديد، الذي يربط الموانئ الصينية، باليمن بشكل مباشر، ضمن جهود ربط البلاد وميناء عدن بالأسواق العالمية، بما يحقق نموًا اقتصاديًا مستقبليًا في البلاد.

ونهاية ديسمبر الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية، عن نقل آلية التفتيش على السفن التجارية من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، إلى ميناء عدن، بداية خلال مطلع العام 2024م.