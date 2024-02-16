فاكهة ربانية حيرت الأطباء بفوائدها الصحية وقدرتها الخارقة على محاربة السرطان؟

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - البرتقال من الفواكه الحمضية الشهيرة والتي تتميز لطعمها اللذيذ وتعدد وصفات استخدامها. وللبرتقال فوائد مذهلة للصحة، حيث يحتوي على أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، مثل الفيتامينات C والألياف والمعادن ومضادات الأكسدة والأحماض.ومن فوائد البرتقال: – تعزيز جهاز المناعة. – محاربة الإنفلونزا ونزلات البرد. – تحسين صحة القلب. – خفض ضغط الدم. – تقليل خطر الإصابة بالسرطان. – تحسين صحة الجهاز الهضمي. – تحسين صحة البشرة..

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