شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تؤثر وثيقة العمل الحر على الضمان الاجتماعي.. الموارد البشرية توضح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وتساءل العديد من المستفيدين هل تؤثر وثيقة العمل الحر على الضمان الاجتماعي المطور، لتوضح وزارة الموارد البشرية عبر حسابها على منصة إكس أن الضمان يعتمد على عدم تجاوز الحد المانع الخاص باستحقاق المعاش، لذا لا تؤثر وثيقة العمل الحر عليه، وأوضحت الشروط الخاصة باستحقاق الضمان، والتي يجب أن تطابق على المتقدم حتى يتم قبوله.

وثيقة العمل الحر على الضمانوبعد أن تساءل الكثير من المواطنين حول مدى تأثيرها على استحقاق الدعم، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوضيح هام حول أنها لا تؤثر على استحقاق الدعم في حال عدم بلوغ الحد المانع لمعاش الضمان الاجتماعي، وبالنسبة لشروط الاستحقاق فتتمثل فيما يلي:يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

• ويجب أن يكون مقيم بشكل دائم في المملكة.

• كما يجب الالتزام بالمدة المحددة للسفر وهي ثلاثة أشهر.

• تقديم المستندات التي تثبت قيمة الدخل الشهري.

• استيفاء جميع الشروط والمتطلبات الأساسية.

• يجب أن يتم الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة.لا يزيد الدخل الشهري عن الحد الأدنى من معاش الضمان.

• يجب عدم امتلاك العقارات والممتلكات باهظة الثمن..