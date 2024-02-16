شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خبيرة سعودية تكشف عن وصفة سحرية للقضاء على الشيب والشعر الأبيض نهائياً وبدون عودة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الشعر الأبيض من الأمور المزعجة التي تعاني منها الكثير من السيدات، فقد يسبب لها الإحراج خاصة مع ظهوره في سن الشباب، وتفضل العديد من النساء الوصفات الطبيعية حيث تعتبر حل مثالي بدلا من استخدام الصبغات والمواد الكيميائية التي تلحق الضرر بالشعر.

تحمي الطماطم من ظهور الشيب في الشعر مبكراً، ويعود ذلك إلى الفيتامينات والمعادن المتوفّرة فيها، فإن كنتِ تبحثين عن وصفة تخلصك من الشعر الأبيض ننصحك باستخدام الطماطم بخلطاتها الطبيعية لتخلصك من هذه المشكلة في أسرع وقت.وصفة الطماطم للتخلص من الشعر الأبيض

تحتوي الطماطم على العديد من الفوائد للشعر، فهي تخلص الشعر من الشعر الأبيض، وتحفز نمو بصيلات الشعر، كما تساعد على إفراز الصبغة السوداء وبالتالي تعالج الشعر وتخلصه من الشعر الأبيض، كما تقلل معدل ظهور الشعر الأبيض مجدداً، ويمكن خلط الطماطم مع كمية مناسبة من القرفة للتخلص من شيب الشعر ومعالجة التقصف وهيشان الشعر، ومنع تساقطه.

لب الطماطم للتخلص من الشعر الأبيض

تطبيق لب الطماطم بانتظام على الشعر وفروة الرأس لمدة 15-20 دقيقة يساعدكِ على التخلص من الشيب المبكر، ولجعله أكثر فعالية اعتمدي ماسك الطماطم للشعر الأبيض من خلال خفق الطماطم في الخلاط وإضافة القليل من العسل، وحركي الخليط جيداً حتى يتجانس تماماً حسب الكمية المناسبة لشعرك، وضعيه على الشعر ومن ثم ارتدي قبعة استحمام وانتظري 30 دقيقة ثم اشطفي شعرك جيداً.فوائد الطماطم الأخرى للشعر

من شأن الطماطم تغذية فروة الرأس ومضادات الأكسدة المتوفرة فيها تمنع التأكسد في فروة الرأس، ما يجعلها صحية أكثر، إلى جانب منح الشعر النعومة واللمعان لا سيما للشعر المجهد والجاف، فهي تساعد على زيادة مستويات الأس الهيدروجيني في الشعر لجعله أكثر توازناً، وذلك بفضل خصائص الطماطم الطبيعية الحمضية. كما أن محتوى الطماطم الغني في الفيتامينات كفيتامين أ وفيتامين ج يمكن أن يساعد في جعل خصلات الشعر أكثر قوة وكثافة، لأنه قد يساعد على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، ويخفف من ظهور الفطريات التي تتسبب في منع نمو الشعر.

ويساعد عصير الطماطم على إزالة الروائح التي تفرزها فروة الرأس، ويسهم في علاج حكة فروة الرأس، ومنع تكون القشرة، والإصابة بالأكزيما والصدفية، وذلك لكونه يوفر ما يحتاجه الشعر من عناصر غذائية كفيتامين ج، والكولاجين الذي يحارب أسباب حدوث تلك المشاكل في الشعر، ويشجع نمو الأنسجة السليمة لفروة الرأس. ويساعد قناع الطماطم على منع تساقط الشعر بشكل كبير، وذلك عند تدليك فروة الرأس به بانتظام، بسبب محتواه الغني بالفيتامينات الطبيعية..