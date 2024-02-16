استشهاد جندي في اشتباكات مع مليشيا الحوثي بالجبهة الغربية لمدينة تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - استشهد أحد أفراد الجيش الوطني، فجر اليوم الجمعة، في اشتباكات مع مليشيا الحوثي الإرهابية، بالجبهة الغربية لمدينة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقال مصدر في محور تعز لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي الإرهابية شنت فجر اليوم عمليات قصف بالأعيرة النارية وعمليات قنص على مواقع الجيش في خطوط التماس بالجبهة الغربية لمدينة تعز لتندلع على إثرها اشتباكات بين الجانبين.



وأضاف المصدر أن قوات الجيش اشتبكت مع مليشيا الحوثي لبعض الوقت وأخمدت مصدر النيران.



وأوضح المصدر أن الاشتباكات تسببت باستشهاد الجندي "عبدالله عبدالحافظ الفقيه".



يُشار إلى أن الجندي "الفقيه" هو أحد أفراد اللواء 145 مُشاة، ونجل رئيس حزب الإصلاح في محافظة تعز.



ومنذ أسابيع كثفت مليشيا الحوثي الإرهابية من عملياتها العدائية في مختلف الجبهات بمحافظة تعز، صاحب ذلك قصف مدفعي وتحليق مكثف للطيران المُسيّر على مواقع الجيش، فضلاً عن عمليات تحشيد متواصلة للمقاتلين.

