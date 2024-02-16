شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اليك 3 اجهزة كهربائية.. سبب ارتفاع فاتوره الكهرباء.. اغلقة فوراً قبل فوات الاوان!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الأجهزة الكهربائية الموجودة في المنزل من أكثر ما يتسبب في رفع فاتورة الكهرباء حيث تعد تلك المشكلة بمثابة شكوى عامة يتسبب فيها سوء استخدامنا للأجهزة الكهربائية وعدم ترشيده، ولذلك نتعرف في هذا المقال على أكثر الأنواع من الأجهزة الكهربائية والتي تتسبب في رفع قيمة الفاتورة الشهرية المدفوعة مقابل استهلاك الكهرباء.

اجهزة كهربائية سبب ارتفاع فاتوره الكهرباء

تعتبر الأجهزة المنزلية هي الأكثر تسببًا في رفع قيمة الفاتورة الشهرية ولذلك ينبغي التعرف على الطرق الصحيحة التي يمكننا بها استعمال تلك الأجهزة حتى لا تكون سببًا في إهدار المال بارتفاع استهلاك الكهرباء اليومي بسبب سوء التشغيل والإفراط في استعمال بعض الأجهزة والتي نذكر من بينها:

مكيف الهواء

يعتبر المكيف واحد من أكثر أنواع الأجهزة الكهربائية التي تستهلك المزيد من طاقة الكهرباء بشكل كبير حيث يتطلب عمله لمدة ساعة واحدة قدر من الكهرباء يعادل حوالي أكثر من 1000 وات وهو ما يصل إلى 1450 كيلو وات كل شهر، ولذلك لا بد من عدم الإفراط في تشغيله، وأن يتم ضبطه على درجة أقصاها 25 درجة فقط، ومن ثم يمكنك أن ترشد من تشغيله مع ضرورة إغلاقه من خلال المفتاح الخاص بالكهرباء من أجل الحفاظ أكثر على طاقة الكهرباء وذلك سوف يقلل من قيمة الفاتورة الكهرباء.

غسالة الأطباق

تعتبر أيضًا من أكثر الأجهزة المنزلية التي يتطلب استخدامها ترشيدًا لأنها تهدر الكهرباء بشكل كبير، ومن المفضل استخدام الغسالة الخاصة بالأطباق على فترات متباعدة وليس بشكل يومي، وإن كانت هناك ضرورة لتشغيلها فلا بد وأن يكون ذلك على وضعية توفير الطاقة.

غلاية الشاي

يعد الكاتيل أو غلاية الشاي أحد أبرز الأجهزة التي على الرغم من صغر حجمها إلا أن استهلاكها اليومي من الكهرباء مرتفع خاصةً مع كثرة التشغيل ولذلك لا بد وأن نتعرف على طريقة استخدامها الصحيحة وهي أن يتم تقليل عدد مرات الاستعمال اليومي مع إمكانية الاعتماد على البوتاجاز أكثر لتحضير المشروبات الساخنة وهذا سوف يقلل من استخدام الكاتيل كما أنه يقلل استهلاك الكهرباء، ويعمل على خفض قيمة الفاتورة الشهرية.

العديد من الأجهزة الأخرى التي لها دور كبير في ارتفاع فواتير الكهرباء ومن أهم هذه الأجهزة الغسالة الكهربائية والغلاية كما أن التكييف أيضا من اهم أسباب ارتفاع الكهرباء لذا يجب عليكي أخذ الحذر جيدا والعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء عن طريق فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة بعد التشغيل وايضا يجب طفي جميع الأنوار عند النوم.اليك 3 اجهزة كهربائية.. سبب ارتفاع فاتوره الكهرباء.. اغلقة فوراً قبل فوات الاوان!! .