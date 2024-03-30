الشيخ حمود المخلافي: لابد من استكمال تحرير تعز وخوض معركة ناجزة مع الحوثيين

دعت المقاومة الشعبية في تعز، الجمعة، للشراكة والتعاون من أجل استكمال تحرير المدينة من سيطرة ميلشيات الحوثي، مؤكدة دعمها للجيش الوطني لخوض معركة ناجزة من الإمامة.



جاء ذلك خلال لقاء موسع تحت شعار "المقاومة الشعبية شراكة مجتمعية وصمود وانتصار" لمجلس المقاومة الشعبية بتعز، مع قيادات السلطة المحلية والجيش الوطني والمقاومة الشعبية بحضور قيادات وممثلي الاحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية.



وقال الشيخ، حمود سعيد المخلافي رئيس المجلس الاعلى للمقاومة "أن استكمال تحرير تعز هدف رئيسي ولا يمكن الانشغال عنه بمشاريع ومعارك أخرى، وفاء لدماء الشهداء والجرحى وتخليص ما تبقى من المناطق من وحشية المليشيات".



وأضاف في كلمته "أن الميلشيات تستغل ما يجري في غزة الباسلة والصامدة لجمع الحشود واستثمار عواطفهم تجاه فلسطين كقضية مركزية لليمنيين والعرب لخدمة إيران بينما تحاصر هذه المليشيات أبناء تعز للعام العاشر دون ذرة إنسانية".



وأكد المخلافي "مجلس المقاومة سيظل داعما للجيش الوطني ومساندا لكل اليمنيين للخلاص من المليشيات وإسقاط هذا المشروع الامامي وبالتالي فإننا نؤكد على الاصطفاف الوطني وتناسي كل الخلافات والتلاحم لخوض معركة ناجزة، ولابد من وقفة واحدة وتشكيل صف جمهوري لهزيمة المليشيات وإزالتها من الخارطة اليمنية".



من جانبه قال الشيخ مارش عبد الجليل رئيس مجلس المقاومة بتعز "نعتز بشراكتنا المستمرة معكم، في مقاومة ومناهضة مشروع ميليشيات الحوثي السلالية الكهنوتية الانقلابية الإجرامية".



ودعا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتوسيعها بحيث تكون شراكة شاملة ومستدامة وشراكة مجتمعية شاملة، نعمل معا من خلالها، على ترسيخ وتعزيز مفهوم المقاومة، كمشروع نضالي وأخلاقي.



وقال: إننا في مجلس المقاومة، نطرح هذه الدعوى بين ايديكم، أملين التعاطي معها بإيجابية مطلقة، حتى نتمكن بكم ومعكم، من مواجهة التحديات التي تستهدف المحافظة وأمن المواطن، والوطن بشكل عام".

