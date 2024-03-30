اليمن.. إصابة ثمانية مدنيين بانفجار ألغام حوثية في تعز والبيضاء

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب ثمانية مدنيين في ثلاثة حوادث منفصلة بانفجار ألغام من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية، بمحافظة تعز (جنوب غرب)، والبيضاء (وسط اليمن).



وقال المرصد اليمني للألغام، إن ستة مدنيين أصيبوا بجروح مختلفة أحدهم بحالة خطيرة، نتيجة انفجار لغم للحوثيين بمركبة مدنية (حافلة) في المخا غربي تعز.



وأوضح المركز في بيان له على منصة إكس، أن الحادثة وقعت (الجمعة) في طريق فرعي قرب مزرعة لإنتاج البصل بمنطقة "الرمة" مديرية المخا الساحلية غربي محافظة تعز.



وفي بيان منفصل ذكر المرصد إصابة الطفل (عـزام فكري مقبل ـ 14 عاما)، بجروح مختلفة منها بتر يده اليسرى نتيجة انفجار عبوة مموهة على شكل حجر زرعها الحوثيون بين الأشجار؛ وذلك اثناء رعيه الماشية (أغنام) في جبل "الشعيب" بمنطقة "القحفة العليا" مديرية مقبنة بالريف الشمالي الغربي لمحافظة تعز.



وفي محافظة البيضاء، أعلن المرصد إصابة المواطن (أحمد حزام صالح العبدلي) بجروح متفرقة في جسده نتيجة انفجار جسم متفجر من مخلفات الحرب في قرية "الحبله" بمنطقة "حرية" مديرية ردمان.



وتسببت الألغام الحوثية التي زرعتها المليشيا على نطاق واسع في عدد كبير من المحافظات اليمنية، في مقتل وإصابة آلاف المدنيين خلال سنوات الحرب المستمرة للعام العاشر على التوالي.

