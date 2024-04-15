إصابة طفل بجروح بليغة إثر قصف حوثي جنوبي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب طفل في الحادثة عشر من عمره، بجراح بليغة، إثر قصف بقذيفة هاون أطلقتها مليشيا الحوثي بمديرية حيفان جنوب تعز (جنوب غرب اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي المتمركزة في جبل المنظرة الاستراتيجي بعزلة الأعبوس أطلقت قذيفة هاون على إحدى مزارع الأهالي في عزلة الأثاور بالأطراف الجنوبية لمديرية حيفان.



وأضافت أن الطفل (أجمل جميل عبده صالح الاثوري ـ11عاما) الذي صادف تواجده في المزرعة، أصيب بجروح بليغة في أجزاء مختلفة من جسده جراء تطاير شظايا القذيفة.



والسبت الفائت ،عبّرت السلطة المحلية بالمحافظة، عن استنكارها لجرائم المليشيات التي تستهدف الاطفال والنساء والمدنيين والتجمعات السكانية وقنصها بشكل مباشر للأبرياء الساكنين في المدينة وتصعيد عملية الاستهداف والقنص خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك.



ودعت السلطة المحلية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي لليمن والمنظمات الدولية والحقوقية الى إدانة وتجريم هذه الاعمال الإرهابية وهذا الاستهداف الممنهج الذي تمارسه المليشيات على المدنيين في المحافظة منذ تسع سنوات وحصارها المفروض على المدينة والذي أدي الى مضاعفة معاناة المواطنين.



ومنذ بداية شهر رمضان المبارك، كثفت مليشيا الحوثي الإرهابية من عمليات القنص والقصف على الأحياء المدنية في مدينة تعز وأريافها متسببة بمقتل وإصابة عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال.



يُذكر أن قناصة مليشيات الحوثي المتمركزة في المرتفعات المطلة على الأحياء السكنية في المدينة قتلت وأصابت المئات من المواطنين بينهم أطفال ونساء، في جرائم مستمرة منذ أن فرضت حصاراً على المدينة قبل تسع سنوات.



